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МИД назначил представителя на годовщине высадки в Нормандии

МИД назначил представителя на годовщине высадки в Нормандии
16:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Украина на 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии представлена на уровне посла.

В Нормандии, где проходят памятные церемонии в связи с 75-й годовщиной высадки союзников во время Второй мировой войны, Украину представляет посол во Франции Олег Шамшур.

"Украина представлена послом", - сказала спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко в комментарии в четверг.

Всего на мероприятиях будут присутствовать лидеры 15 стран, включая президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьеров Австралии и Канады Скотта Моррисона и Джастина Трюдо.

Кроме них, церемонию почтит свои присутствием королева Великобритании Елизавета II.

В мероприятии ожидается участие около 300 ветеранов Второй мировой войны.

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Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от германских войск северо-западной Франции.

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Украина, МИД Украины, Нормандия, Высадка в Нормандию.
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