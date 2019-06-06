МИД назначил представителя на годовщине высадки в Нормандии

Новости Украины: Украина на 75-й годовщине высадки союзников в Нормандии представлена на уровне посла.

В Нормандии, где проходят памятные церемонии в связи с 75-й годовщиной высадки союзников во время Второй мировой войны, Украину представляет посол во Франции Олег Шамшур.

"Украина представлена послом", - сказала спикер Министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко в комментарии в четверг.

Всего на мероприятиях будут присутствовать лидеры 15 стран, включая президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьеров Австралии и Канады Скотта Моррисона и Джастина Трюдо.

Кроме них, церемонию почтит свои присутствием королева Великобритании Елизавета II.

В мероприятии ожидается участие около 300 ветеранов Второй мировой войны.

Высадка в Нормандии (операция "Нептун") началась 6 июня 1944 года, в ней участвовали США, Великобритания, Канада и их союзники. В операции были задействованы 156 тыс. человек, которые высаживались в пяти разных секторах в Нормандии. Операция "Нептун" являлась первой частью стратегической операции "Оверлорд" - крупнейшей десантной операцией в истории (участвовали более 3 млн человек), предусматривавшей освобождение союзниками от германских войск северо-западной Франции.