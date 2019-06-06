В ЕС напомнили ОБСЕ, что в конфликте на Донбассе виновна РФ

Новости Украины: Делегация Евросоюза в ОБСЕ заявила, что негативные последствия конфликта на Донбассе являются следствием актов российской агрессии против Украины.

Делегация Евросоюза в ОБСЕ напомнила, что конфликт на Донбассе является следствием актов агрессии России против Украины. Это произошло во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Согласно СММ, вооруженное насилие на востоке Украины продолжалось в течение последней недели. И это очень тревожно, учитывая серьезные негативные последствия конфликта, который является результатом актов агрессии России против Украины, для гражданских лиц", - говорилось в оглашенном заявлении ЕС о продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма.

В Евросоюзе решительно осудили обстрелы жилых районов, размещение военной техники рядом с гражданской и критической инфраструктурой, а также выразили обеспокоенность тяжелыми условиями на КПВВ и закладкой новых мин в зоне конфликта.

Также в ЕС призвали Россию "использовать свое большое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью выполнения Минских обязательств в полном объеме".

"Мы в очередной раз призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям. И мы по-прежнему глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и персонала в районах, которые контролируются поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций Европейского Союза против России связана с полным выполнением Минских соглашений", - говорится в заявлении.

Также Евросоюз напоминает о своей непоколебимой поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ. "Мы решительно осуждаем явное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины актами агрессии со стороны вооруженных сил России с февраля 2014 года, а также незаконное присоединение Автономной Республики Крым и города Севастополь к Российской Федерации, которое мы не признаем. Европейский Союз будет оставаться преданным полному соблюдению своей политики непризнания, в частности с помощью ограничительных мер", - говорится в заявлении.