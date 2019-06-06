Мендель объяснила слова о призыве прекратить огонь, который был озвучен в Минске

Новости Украины: Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма никогда не говорил, что бойцам ВСУ нельзя открывать огонь.

Постоянное и длительное прекращение огня на Донбассе – ключевой вопрос для возвращения мира, и вчерашняя встреча Трехсторонней контактной группы в Минске дала сдержанный оптимизм относительно дальнейшего урегулирования военного конфликта.

Это во время совместного брифинга с руководителем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмой подчеркнула пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель, сообщает сайт Президента.

Одновременно в СМИ возникло немало интерпретаций относительно переговоров, отметила Мендель и подчеркнула, что Кучма никогда не утверждал, что украинским военным нельзя открывать огонь в ответ.

"Фраза, которая разошлась в медиа, вырвана из контекста. В контексте речь шла о том, что это взаимное обязательство. В Минских соглашениях прописано прекращение огня. Украинская сторона должна это сделать со своей стороны, но и российская обязательно должна остановить огонь со своей. И призыв прекратить огонь, не стрелять, касался прежде всего противоположной стороны. Это путь с двусторонним движением", – подчеркнула пресс-секретарь Президента.

Мендель отметила, что за время военных действий на Донбассе другая сторона постоянно провоцировала украинских военных. Незаконные вооруженные формирования устанавливали гранатометы в детсадах, школах, на крышах жилых домов. Поэтому надо наработать механизмы разведения сил.

"Мы призываем всех участников ТКГ активизировать работу. Встречи в Минске чрезвычайно важны, но между ними должна происходить ежедневная работа. Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы должна подготовить документы, которые позволят начать разведение сил. После этого мы сможем начать восстановление моста в Станице Луганской, одной из самых горячих точек на востоке", – заявила пресс-секретарь Президента.

Со своей стороны Кучма подчеркнул, что ему понравился тон разговора во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы.

"Возникла мысль, что есть желание что-то изменить, сдвинуть с места все проблемы, которые сегодня существуют. Основные проблемы – это вопросы безопасности, освобождения наших заложников, наших моряков", – заявил руководитель украинской делегации в ТКГ.

Он также констатировал, что согласованный режим прекращения огня до сих пор не соблюдался.

"Мы вчера договорились, что к 19 июня группа по безопасности должна подготовить документ с защитными механизмами, что следует делать, чтобы этот режим действовал. Движение должно быть с обеих сторон", – подчеркнул Кучма.

Во время встречи Трехсторонней контактной группы также шла речь о проблеме торговых ограничений с ОРДЛО, которая требует решения исключительно в формате двустороннего движения, подчеркнул Кучма.

Ограничение было введено по решению СНБО в марте 2017 года в ответ на внедрение рублевой зоны и псевдонационализацию украинских государственных и частных предприятий, среди прочего – и с иностранным капиталом, а также частной собственности наших сограждан, которые находились на территории ОРДЛО, прекращение уплаты налогов с тех территорий в Украину.

Соответствующие ограничения шаг за шагом могут быть сняты лишь в ответ на постепенное возвращение в украинское правовое поле.

Эта тема поднималась по инициативе российской стороны и главарей вооруженных формирований. В связи с этим Кучма отметил, что, если такое желание действительно есть, то, при условии решения вопроса отмены рублевой зоны и незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возврата в украинское правовое поле, в соответствии с Минских договоренностей.

"Мы заявляем, что движение должно быть двусторонним. Если вы во время запрета движения национализировали все украинские предприятия, то сначала дайте нам ответ, когда вы собираетесь их возвращать", – отметил Кучма.

Участники брифинга также отметили, что краеугольным камнем для украинской делегации в ТКГ являются национальные интересы страны, ее территориальная целостность и суверенитет. Принципиальная позиция – все действия по урегулированию должны быть взаимными, двусторонними и полностью соответствовать украинскому законодательству.

"Хотим попутно напомнить тем, кто сегодня начал нагнетать панику разговорами о капитуляции, что почти две капитуляции Украины в Минске уже проходили: первая – после Иловайска, вторая – после Дебальцево. Президент Владимир Зеленский, как и все представители Украины в ТКГ, зато стремится обрести в Минске победу для Украины", – отметила Мендель.