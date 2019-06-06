Политзаключенному Бекирову продлили арест

Решением Киевского райсуда Симферополя крымскотатарский активист Эдем Бекиров останется под арестом до 12 августа.
Об этом сообщает портал Крым.Реаліі.
“Единственное законное решение суда, которое стало бы балансом между стороной обвинения и защитой - это отказ в удовлетворении ходатайства следствия о продлении ареста в СИЗО и избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Сегодняшнее решение угрожает жизни моего подзащитного”, - заявил адвокат Алексей Ладин.
Следователь ФСБ аргументировал продление меры пресечения необходимостью "провести не менее трех проверок показаний на месте", предъявить Бекирову обвинение в окончательной редакции и допросить его в качестве обвиняемого, а также сообщить подсудимому и его защите об окончании следственных действий.
"Надеемся, что следствие будет активно проводить эти следственные действия. Может, через неделю-две нам объявят об окончании следственных мероприятий, и мы начнем ознакомление с материалами дела. Чем быстрее дело зайдет до суда, тем раньше мы сможем заявить ходатайство об изменении меры пресечения", - добавил адвокат Ислям Велиляев.
Следователь заявил, что у следствия нет материалов, которые свидетельствуют о том, что Бекирова нельзя держать в СИЗО по медицинским показаниям, и не видит оснований для отмены избранной меры пресечения.
"Я устал уже бороться с обвинением. Сколько это может продолжаться? Сил нет! Я не живу в СИЗО; на прогулку меня не водят - нет условий, в баню меня не водят. Я на унитазе, извините, купаюсь - это нормальное человеческое содержание XXI века?", - заявил Бекиров в суде.
28 мая адвокат Бекирова Ислям Велиляев посетил своего подзащитного в СИЗО Симферополя, после чего сообщил о критическом ухудшении состояния его здоровья. По словам Велиляєва, кроме боли в сердце, головной боли, проблемы с поджелудочной железой, онемения ноги, высокого давления и высокого уровня сахара в крови, у Бекирова появились приступы удушья и кашля с кровью.