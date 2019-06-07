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Украина vs РФ в Гааге: сегодня последний день слушаний

Украина vs РФ в Гааге: сегодня последний день слушаний
12:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В рамках второго раунда слушаний в Международном суде ООН сегодня ожидается выступление Украины.

Представители Украины в Международном суде ООН представят контраргументы на вчерашнюю позицию России, которая пытается доказать отсутствие юрисдикции Международного суда относительно инициированного Украиной иска.

Об этом сообщает корреспондент в Гааге.

Украина будет выступать 7 июня в 10 часов утра по местному времени.

Это уже второй раунд слушаний в Международном суде ООН. Стороны уже выразили свои позиции 3 и 4 июня.

Возглавляет украинскую делегацию заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Украине помогают юристы Марни Чик, Джонатан Гимблет и Дэвид Зайонтс, а также известные профессора, среди которых Жан-Марк Тювенин, Гарольд Коу.

По итогам этой недели суд будет решать, есть ли у него юрисдикция по всем заявленным Украиной нарушениям. Ожидается, что решение по юрисдикции будет принято до конца года.

Делегация РФ в Гааге ожидает от Зеленского разрешения разногласий

Если аргументы Украины убедят Международный суд ООН, суд сможет перейти к рассмотрению дела по существу.

Как сообщалось, накануне представители России заявили в Международном суде ООН, что дело Украина против России в Международном суде ООН является "искусственным", намерения сбивать самолет рейса МН17 "не было", а боевиков на Донбассе РФ вооружала "для защиты от украинской боевой авиации". Об этом сообщила после завершения слушаний заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

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Украина, Гаага, РФ, Международный суд ООН.
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