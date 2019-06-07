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Украина в Гааге: Россия громко обязалась подавлять финансирование терроризма
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Украина в Гааге: Россия громко обязалась подавлять финансирование терроризма

Украина в Гааге: Россия громко обязалась подавлять финансирование терроризма
12:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: Защита Украины в Международном суде ООН настаивает, что Россия не делает никаких шагов, чтобы исключить поддержку террористической деятельности на Донбассе.

Защита Украины в Международном суде ООН в Гааге настаивает, что Россия не делает никаких шагов, чтобы исключить поддержку террористической деятельности на Донбассе.

Об этом заявил профессор Гарольд Гонджа Коу, представляющий позицию Украины, выступая на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге, который рассматривает иск Украины к РФ из-за нарушения ею конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В частности, он отметил, что предварительные возражения России должны быть отклонены.

”Россия громко обязалась подавлять финансирование терроризма, но со своей территории свободно позволяет финансирование кампании террора, отказываясь принять практические меры даже тогда, когда ее собственные чиновники активно способствуют обеспечению тех, кто безжалостно делает мишенью украинских людей”, - заявил Коу.

Также он отметил, что Россия обязалась устранить все формы расовой дискриминации, но осуществляет такую дискриминацию в оккупированном Крыму.

По словам Коу, российские возражения относительно конвенции о борьбе с финансированием терроризма являются ”набором аргументов, призванных избежать правосудия”.

По его убеждению, в соответствии с конвенцией Россия может быть привлечена к ответственности за ее неспособность помешать каким-либо лицам осуществлять сбор и предоставление денежных средств с целью поддержки террористической деятельности вооруженных формирований, которые совершают нападения на гражданских лиц на востоке Украины. Коу подчеркнул, что речь идет также о лицах, работающих на российское правительство.

По его словам, России известно, что деятельность каждого лица, государственного или частного, привлеченного к финансированию терроризма, должна быть расследована, и эти лица должны быть привлечены к ответственности. Коу заявил, что также Россия должна сделать так, чтобы исключить такие действия в дальнейшем. ”Но Россия ничего не делает”, - подчеркнул Коу.

В то же время он обратил внимание на позицию российской стороны, озвученную агентом России в Суде ООН Дмитрием Лобачем, который утверждает, что ”никто не знает, что случилось с рейсом MH17”.

Украина vs РФ в Гааге: сегодня последний день слушаний

”До сих пор Россия отказывается сотрудничать со следствием. И расследование показало, что члены российской армии перевезли зенитно-ракетный комплекс ”Бук” в Украину и вернули его снова в Россию после того, как был сбит самолет рейса MH17”, - подчеркнул Коу.

По его убеждению, Россия обязана принимать все практические меры, чтобы останавливать деятельность лиц, которые поставляют такое мощное оружие, как ”Бук” или другое вооружение на восток Украины. Также он обратил внимание на то, что Россия контролирует границы, по которым это вооружение попадает на Донбасс.

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Гаага, РФ, Международный суд ООН, Гарольд Гонджа Коу.
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