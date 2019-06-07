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Кучма поговорил с посолом Японии о ситуации на Донбассе

Кучма поговорил с посолом Японии о ситуации на Донбассе
15:25 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Кучма и посол Японии в Украине Кураи обсудили ситуацию на Донбассе и работу ТКГ.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма обсудил с послом Японии в Украине Такаши Кураи ситуацию на Донбассе и работу ТКГ, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

"Посол проявил глубокую и всестороннюю осведомленность относительно текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях. Он заверил в дальнейшей поддержке Японией Украины, в том числе, и политически", - написала Олифер на своей странице в Фейсбук в пятницу.

По ее словам, встреча состоялась по инициативе японской стороны.

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Она рассказала, что стороны обсудили двустороннее сотрудничество между Украиной и Японией, а Кучма выразил надежду на активизацию отношений между странами.

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Япония, Донбасс, Леонид Кучма, ТКГ, Такаши Кураи.
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