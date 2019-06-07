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Вакарчук возглавит список своей партии на выборах в Раду

Вакарчук возглавит список своей партии на выборах в Раду
18:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Вакарчук обещает на съезде удивить списком "Голоса" в Раду, сам пойдет первым номером.

Партия "Голос" готова участвовать в формировании коалиции Верховной Рады нового созыва с партиями, которые разделяют принципы этой политической силы, сообщил ее лидер Святослав Вакарчук в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Партия "Голос", понимая все вызовы, готова к коалиции. Но только с теми силами, которые полностью разделяют наши принципы", - сказал он.

Вакарчук заявил, что партия не намерена работать в коалиции с политическими силами, которые не согласны, что украинский выбор – это Европа, которые будут защищать олигархов, не разделяют правило "закон – один для всех" и не хотят делать власть подотчетной народу.

"По остальному можно договариваться", - сказал лидер "Голоса".

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Также Вакарчук отметил, что возглавит список этой политической силы на выборах в Верховную Раду.

"Это единственный номер, который я могу вам назвать официально. Другие номера еще не решены. Это как раз сейчас происходит. Я буду первым номером в списке", - сказал он.

Лидер "Голоса" заверил, что старых лиц в списке партии не будет.

"По многомандатному округу – увидите. Наш список вас удивит. В хорошем смысле", - сказал Вакарчук.

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Парламентские выборы, Голос, Святослав Вакарчук, Выборы в Раду.
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