Скачать
Пятница, 07.06.2019
Генштаб: Военные не должны просить разрешения на ответный огонь
Генштаб: Военные не должны просить разрешения на ответный огонь
Гройсман рассказал о своем отношении к Зеленскому
Гройсман рассказал о своем отношении к Зеленскому
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
Украина U-20 обыграла Колумбию и вышла в полуфинал ЧМ-2019
СМИ: Меган Маркл не планирует долго засиживаться в декрете
СМИ: Меган Маркл не планирует долго засиживаться в декрете

В ЦИК заверяют, что бюллетени напечатают, а с остальным могут возникнуть проблемы

В ЦИК заверяют, что бюллетени напечатают, а с остальным могут возникнуть проблемы
19:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Замглавы ЦИК утверждает, что избирательные бюллетени будут напечатаны без проблем.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что без проблем могут быть напечатаны только избирательные бюллетени, а относительно другой печатной продукции могут возникнуть проблемы.

Об этом в комментарии УНИАН и ОО "ОПОРА" сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, отвечая на вопрос, будет ли теперь в связи с приказом Министерства экономического развития и торговли вся продукция напечатана в установленные законодательством сроки.

"Я подчеркиваю, что есть еще целый ряд продукции печатной, которая должна использоваться в соответствии с законом о выборах народных депутатов ... В частности, это плакаты партий - субъектов избирательного процесса, по которым объявлены торги, и они нигде не отменены, так как оснований их отменять нет. И они состоятся, и все успеем сделать в случае, если не наступят обстоятельства, предусмотренные законом о публичных закупках, которые сделают невозможным проведение тендера", - отметил он.

Согласно законодательству, тендер состоится, если будет больше, чем один участник, если будут надлежащим образом оформлены документы участников и не будет жалоб в Антимонопольный комитет.

По его словам, кроме плакатов, это бланки протоколов окружных избирательных комиссий о результатах подсчета голосов, акты и другие документы, необходимые для обеспечения деятельности избирательных комиссий.

"Поэтому я бы не говорил, что вовремя будет напечатано все. Только бюллетени будут напечатаны без проблем", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в ЦИК неоднократно заявляли, что сроки публичных закупок не учитывают быстротечности избирательного процесса и не соответствуют установленным законодательством срокам организации выборов, в частности, внеочередных выборов народных депутатов.

22 мая президент внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон "О публичных закупках" об осуществлении закупок во время избирательного процесса (№ 10317) и определил его как неотложный. В этот же день парламент провалил голосование о включении в повестку дня президентского законопроекта, за его включение проголосовали 127 народных депутатов из 253 зарегистрированных в сессионном зале.

МЭРТ: ЦИК не нужно проводить открытые торги на закупку бюллетеней

29 мая состоялся рабочее совещание, по результатам которого Минэкономики издало приказ "О внесении изменений в Порядок определения предмета закупки", который 6 июня был опубликован в "Урядовом курьере".

Этим приказом Минэкономики разрешило ЦИК временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договора без объявления тендера.

7 июня в Минэкономики заявили, что ЦИК не нужно проводить открытые торги на закупку бюллетеней, ведь закон о публичных закупках не распространяется на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (в данном случае - избирательные бюллетени).

"Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Поэтому у ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней", - отметили в министерстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЦИК, Парламентские выборы, Бюллетени, Евгений Радченко, Выборы в Раду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 7 июня – Иванов день
02 Оригинальные поздравления в прозе с Днем рождения на 7 июня
03 Гороскоп на сегодня, 7 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Кличко "без эмоций" принял отказ Саакашвили
05 Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Мэй сложила полномочия лидера Консервативной партии
Мэй сложила полномочия лидера Консервативной партии
Турчинов: Я готов отвечать за каждый свой шаг
Турчинов: Я готов отвечать за каждый свой шаг
Грозы, дождь и жара: чего ожидать от погоды в Украине на выходных 8-9 июня
Прогноз погоды в Украине на выходные 8-9 июня
&quot;Пока не знаю&quot;: Оля Полякова рассказала о реакции Зеленского на ее политические амбиции
"Пока не знаю": Оля Полякова рассказала о реакции Зеленского на ее политические амбиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь