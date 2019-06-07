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МЭРТ: ЦИК не нужно проводить открытые торги на закупку бюллетеней

МЭРТ: ЦИК не нужно проводить открытые торги на закупку бюллетеней
13:32 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Бизнеса: Закон о публичных закупках не распространяется на изготовление бюллетеней.

В Министерстве экономического развития и торговли заявили, что закон о публичных закупках не распространяется на изготовление бюллетеней.

Об этом сообщили на сайте Минэкономики.

В министерстве пояснили, что ЦИК не нужно проводить открытые торги на закупку бюллетеней, поскольку закон о публичных закупках не распространяется на изготовление бланков документов, имеющих специальные элементы защиты, а также бланков документов строгой отчетности (в данном случае - избирательные бюллетени).

”Не может быть никаких сомнений в том, что ЦИК печатает именно бланки документов, а не сами документы. Поэтому в ЦИК нет необходимости проводить открытые торги на закупку услуги печати бюллетеней”, - отметили в министерстве.

Кроме того, Минэкономики разрешило ЦИК временно разбивать крупные закупки на малые и заключать прямые договоры без объявления тендера.

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Соответствующий приказ министерства 6 июня был опубликован в ”Урядовому кур`єрі”.

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”Следовательно, ЦИК имеет возможность вместо проведения длительных открытых торгов, которые имеют риск быть завершены уже после 21 июля, оперативно заключить необходимые договоры и обнародовать информацию о них в системе закупок Prozorro”, - говорится в сообщении.

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Выборы, ЦИК, МЭРТ, Бюллетени, Внеочередные выборы.
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