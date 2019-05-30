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ЦИК ждет изменений в законе "О публичных закупках"

ЦИК ждет изменений в законе "О публичных закупках"
23:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Центризбирком ожидает принятия нормативного акта для урегулирования вопроса закупок.

Центральная избирательная комиссия приветствует шаги, направленные на решение проблемы организации публичных закупок для обеспечения избирательного процесса в рамках внеочередных парламентских выборов, в том числе ожидает принятия соответствующего нормативного акта для урегулирования данного вопроса.

"Центральная избирательная комиссия приветствует какие-либо шаги, направленные на решение проблемы с организацией публичных закупок для обеспечения начатого избирательного процесса. И ожидает скорейшего внесения изменений в закон Украины "О публичных закупках" или принятия в установленном законом порядке другого нормативного акта, который комплексно решит упомянутую проблему, относящуюся к компетенции органов государственной власти, ответственных за реализацию государственной политики в сфере публичных закупок и контроль использования средств государственного бюджета Украины", - говорится в сообщении отдела взаимодействия со СМИ секретариата Центризбиркома.

В ЦИК напомнили, что 24 мая Комиссия обратилась к президенту Украины, в Верховную Раду, Кабинет министров и Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) относительно законодательного урегулирования вопросов осуществления публичных закупок для обеспечения надлежащей организации подготовки и проведения выборов.

29 мая под председательством первого вице-премьера – главы МЭРТ Степана Кубива состоялось совещание по вопросу осуществления публичных закупок для организации подготовки проведения внеочередных выборов 21 июля. Как следует из комментария первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, маловероятно принятие изменений в закон о публичных закупках с учетом скоротечности избирательного процесса и требований Регламента Рады.

"Центральная избирательная комиссия считает безосновательными заявления Минэкономразвития, обнародованные на правительственном портале, относительно попыток Комиссии осуществлять закупки "непрозрачным, неэффективным способом", что "создаст условия для злоупотреблений во время заключения и выполнения договоров закупок". Комиссия обращает внимание, что проблема осуществления публичных закупок для организации подготовки и проведения выборов поднимается Комиссией с 2016 года и только в контексте обеспечения реализации гарантированного Конституцией Украины активного и пассивного избирательного права граждан Украины", - подчеркивается в сообщении ЦИК.

Центризбирком отмечает, что именно МЭРТ как государственный орган, ответственный за формирование и реализацию государственной политики в сфере публичных закупок и государственного заказа, должно учесть обоснованные многочисленные обращения Комиссии для внесения соответствующих изменений в законодательство, что позволило бы избежать критической ситуации с подготовкой к внеочередным выборам народных депутатов.

 Напоминаем, 22 мая парламентарии отказались включить в повестку дня сессии законопроект №10319 авторства президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в законы в связи со сменой избирательной системы для выборов народных депутатов и альтернативный ему проект закона №10319-1 авторства группы нардепов. Также им не хватило голосов для включения в повестку дня сессии президентского проекта закона "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" по осуществлению закупок во время избирательного процесса".

Позже глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что ведомство не успеет подготовиться к внеочередным выборам в Раду по действующей системе закупок.

В то же время первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов отметил, что действующий закон о госзакупках позволяет вовремя провести закупки, необходимые для подготовки и проведения внеочередных парламентских выборов, и не видит оснований менять законодательство.

29 мая Нефьодов сообщил, что печать бюллетеней для голосования не требует проведения тендерной процедуры, поскольку они являются документами со специальным уровнем защиты.

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Верховная Рада, Закон, ЦИК, Владимир Зеленский.
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