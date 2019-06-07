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"Спасибо, что продолжаете пробивать "дно"": Зеленский записал обращение к Раде

"Спасибо, что продолжаете пробивать "дно"": Зеленский записал обращение к Раде
20:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Зеленский утвердился в правильности решения по роспуску Рады.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последние недели утвердился в правильности своего решения о досрочном прекращении ее полномочий.

"Спасибо, что своей плодотворной работой доказываете всей стране – решение о роспуске было правильным. Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой, продолжаете прогуливать и "кнопкодавить", - сказал он с иронией в видеообращении в пятницу, обнародованном в пятницу вечером.

Зеленский напомнил, что Верховная Рада отказалась изменить систему парламентских выборов и оставила "мажоритарку", не сняла неприкосновенность с народных депутатов, не отправила в отставку Кабинет министров, отказалась уволить глав силовых ведомств, не ввела ответственность за незаконное обогащение.

"Как много они оставили следующим поколениям, своим детям и внукам!" – сказал президент.

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Он подытожил: "Уровень вашей поддержки был 4%. Но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать "дно". Люди всё видят и понимают. 21 июля они всё это оценят".

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

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Верховная Рада, Парламентские выборы, Владимир Зеленский, Выборы в Раду, Роспуск Рады.
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