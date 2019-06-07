Замглавы Минздрава подала в отставку и присоединилась к партии Вакарчука

Новости Украины: Подавшая в отставку замглавы Минздрава Стефанишина присоединилась к партии "Голос".

Подавшая в отставку заместитель министра здравоохранения Украины Ольга Стефанишина присоединилась к команде партии "Голос".

"Ольга Стефанишина – реформатор медицинских закупок – теперь вместе с "Голосом", - сообщается на странице партии "Голос" в соцсети Facebook в пятницу вечером.

В сообщении отмечается, что более 15 лет Стефанишина занимается вопросами обеспечения равного доступа украинцев к качественным медуслугам и лекарствам.

"Сначала в общественном секторе, со временем в реформаторской команде Министерства здравоохранения Украины, а уже вскоре – в парламенте!", - пишет пресс-служба партии.

Ранее в пятницу стало известно, что заместитель министра здравоохранения Стефанишина подала заявление об увольнении с должности.

Она работала в Минздраве на позиции заммминистра по вопросам европейской интеграции с января 2018 года. Координировала такие направления работы, как выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.