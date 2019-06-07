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Вакарчук ответил на вопросы о ЛГБТ, каннабисе и легализации проституции

Вакарчук ответил на вопросы о ЛГБТ, каннабисе и легализации проституции
21:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Отвечая на вопрос о ЛГБТ и однополых браках, Вакарчук ответил, что у нас страна равных прав и равных возможностей.

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук в вопросе ЛГБТ сообщества и возможного разрешения на однополые браки считает, что Украина страна равных прав и равных возможностей.

"У нас страна равных прав и равных возможностей", - сказал он в эфире телеканала "Украина" в пятницу вечером, отвечая на вопрос об отношении к ЛГБТ сообществу и возможного разрешения на однополые браки.

Также на вопрос, поддерживает ли он использования каннабиса в медицинских целях, Вакарчук ответил, что "все, что спасает жизни людей, или лечит их, требует поддержки".

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В свою очередь, относительно легализации проституции лидер партии "Голос" заявил, что на данный момент важно установить справедливость в украинских судах, "если мы сделаем это, то все другие вопросы будут урегулированы".

Что касается рынка земли, Вакарчук подчеркнул, что поддерживает возможность продажи земли, но отметил, что необходимо проработать все механизмы, чтобы малые фермеры и частные собственники земли не пострадали. "Необходимо сделать справедливый, открытый рынок земли, за это выступает партия "Голос", - добавил Вакарчук.

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ЛГБТ, Голос, Каннабис, Святослав Вакарчук, Выборы в Раду.
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