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Горбулин возглавил институт исследований безопасности

Горбулин возглавил институт исследований безопасности
23:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины: Владимир Горбулин возглавил наблюдательный совет Украинского института исследований безопасности.

С целью ускорения начатой в новой геополитической ситуации реформы национального сектора безопасности и обороны в Украине создается "Украинский институт исследований безопасности" (УИБД), наблюдательный совет новой аналитической структуры возглавит экс-секретарь СНБО (1995-1999), первый вице-президент НАНУ академик Владимир Горбулин.

Учредителями УИБД выступили Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР), информационно-консалтинговая Defense Express, а также Центр по вопросам публичного управления и администрирования "КУБ".

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" глава ЦИАКР Валентин Бадрак, новая аналитическая структура планирует сконцентрироваться на оперативном определении критических для Украины рисков в сфере безопасности и обороны, а также выработке для органов власти рекомендаций относительно первоочередных действий для преодоления существующих угроз.

"Главой набсовета УИБД согласился стать первый вице-президент Национальной академии наук Украины, академик Владимир Горбулин, стоявший у истоков создания СНБО Украины в качестве мощного аналитического центра подготовки государственных решений, и ставший первым секретарем Совбеза", - уточнил он.

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"Среди прочего, планируется проведение ряда профильных исследований, в частности, ознакомление органов власти, экспертного сообщества и общественности с альтернативными подходами к развитию сил обороны государства, наращиванию оборонного потенциала, преодолению имеющихся проблем функционирования ОПК", - отметил Бадрак, подчеркнув: формирование оптимальной государственной оборонно-промышленной политики станет одним из приоритетов УИБД.

Как отметил глава ЦИАКР, новый аналитический центр объединит усилия отечественных и зарубежных общественных организаций и экспертов сектора безопасности и обороны.

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СНБО, Владимир Горбулин, УИБД.
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