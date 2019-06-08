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Притула пояснил, почему идет на выборы в Раду от "Голоса"

Притула пояснил, почему идет на выборы в Раду от "Голоса"
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: По спискам партии "Голос" украинского певца Святослава Вакарчука в большую политику собрался еще один шоумен.

Известный украинский телеведущий, актер Сергей Притула заявил о том, что будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии "Голос", лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук.

"Друзья. Если кратко: я баллотируюсь в парламент по списку партии "Голос". Сегодня об этом будет сказано на съезде партии", - сказал Притула в видеообращении в Фейсбуке в субботу.

Он пояснил, что главной мотивацией такого решения является команда, с которой он пойдет на эти парламентские выборы. "В списке партии "Голос" вы не найдете бывших народных депутатов, вы не увидите там людей, которые собираются лоббировать интересы каких-то олигархов или финансово-промышленных групп", - сказал Притула.

Шоумен сообщил, что попросил лидера партии Вакарчука внести его в список на 30-е место, хотя лидер политсилы предлагал первую десятку.

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"Для того, чтобы я попал в парламент, партия должна набрать немного больше 10%. Это мое с вами соглашение. ... Это значит, что все вы, кто говорил мне "иди", должны не полениться, а прийти на участок и проголосовать", - обратился к пользователям соцсети Притула.

На странице партии "Голос" в Фейсбуке также есть соответствующая информация: "В команде "Голоса" Сергей Притула".

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Все по теме:

Верховная Рада, Голос, Внеочередные выборы, Святослав Вакарчук, Сергей Притула.
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