Выборы в Раду: Смешко назвал имена первой десятки в списке своей партии

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко объявил первую десятку избирательного списка, с которым партия идет на внеочередные парламентские выборы.
Об этом председатель партии заявил на съезде, который проходит сегодня в Киеве. Трансляция речи Смешко проходила в Facebook.
Список возглавит сам Смешко.
Также в список включены:
- народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник;
- председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров;
- народный депутат из фракции "Самопомич" Иван Мирошниченко;
- экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана;
- ученый, экс-заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ольга Романюк;
- доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий;
- народный депутат из фракции "Самопомич" Ирина Сысоенко;
- генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор Национального института обороны Владимир Тимошенко;
- бывший председатель Гостаможслужбы, экс-заместитель руководителя ГФС Анатолий Макаренко.
Как известно в Украине на 21 июля назначены внеочередные выборы в Верховную Раду.