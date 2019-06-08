Выборы в Раду: Смешко назвал имена первой десятки в списке своей партии

Новости Украины: Смешко объявил первую десятку избирательного списка партии "Сила и честь"

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко объявил первую десятку избирательного списка, с которым партия идет на внеочередные парламентские выборы.

Об этом председатель партии заявил на съезде, который проходит сегодня в Киеве. Трансляция речи Смешко проходила в Facebook.

Список возглавит сам Смешко.

Также в список включены:

народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник;

председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров;

народный депутат из фракции "Самопомич" Иван Мирошниченко;

экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана;

ученый, экс-заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ольга Романюк;

доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий;

народный депутат из фракции "Самопомич" Ирина Сысоенко;

генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор Национального института обороны Владимир Тимошенко;

бывший председатель Гостаможслужбы, экс-заместитель руководителя ГФС Анатолий Макаренко.

Как известно в Украине на 21 июля назначены внеочередные выборы в Верховную Раду.