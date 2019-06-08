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Выборы в Раду: Смешко назвал имена первой десятки в списке своей партии

Выборы в Раду: Смешко назвал имена первой десятки в списке своей партии
13:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Смешко объявил первую десятку избирательного списка партии "Сила и честь"

Лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко объявил первую десятку избирательного списка, с которым партия идет на внеочередные парламентские выборы.

Об этом председатель партии заявил на съезде, который проходит сегодня в Киеве. Трансляция речи Смешко проходила в Facebook.

Список возглавит сам Смешко.

Также в список включены:

  • народный депутат из фракции "Самопомич" Елена Сотник;
  • председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров;
  • народный депутат из фракции "Самопомич" Иван Мирошниченко;
  • экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана;
  • ученый, экс-заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ольга Романюк;
  • доктор экономических наук Андрей Гайдуцкий;
  • народный депутат из фракции "Самопомич" Ирина Сысоенко;
  • генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор Национального института обороны Владимир Тимошенко;
  • бывший председатель Гостаможслужбы, экс-заместитель руководителя ГФС Анатолий Макаренко.

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Как известно в Украине на 21 июля назначены внеочередные выборы в Верховную Раду.

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Все по теме:

Анатолий Макаренко, Парламентские выборы, Рефат Чубаров, Владимир Замана, Сила и Честь, Игорь Смешко, Выборы в Раду, Елена Сотник, Андрей Гайдуцкий, Владимир Тимошенко, Ирина Сысоенко, Иван Мирошниченко, Ольга Романюк.
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