Гриценко в соцсети просит совет по поводу объединения с партией Саакашвили

Новости Украины: Гриценко инициировал создание единой команды на выборах в Раду с "Рухом новых сил", спрашивает мнения избирателей.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко инициировал создание единой команды для участия в выборах в Верховную Раду с "Рухом новых сил" (РНС) Михеила Саакашвили и интересуется мнением избирателей по этому поводу.

"Как вы думаете, создание совместной команды с РНС и наше совместное участие в выборах – будет полезно Украине?", - написал Гриценко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он напомнил, что съезд партии "Гражданская позиция" назначен на понедельник.

В настоящее время "Гражданская позиция" объединилась в единую команду с тремя партиями – "Народный контроль" (Дмитрий Добродомов), "Ридна краина" (Николай Томенко) и Европейская партия Украины (Николай Катеринчук).

Гриценко отметил, что партии тесно сотрудничали с "Рухом новых сил" во время президентских выборов.

"Я уверен, что у РНС из-за сжатых сроков могут возникнуть проблемы с полноценным участием в избирательном процессе. Хочу выступить с инициативой - объединить усилия опытных, принципиальных и прогрессивных лидеров политических сил выступить вместе на парламентских выборах. Тем самым максимально мобилизовать и объединить наших избирателей", - написал Гриценко.

Ранее в субботу Михеил Саакашвили заявил, что его партия пойдет на выборы самостоятельно. "Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было даже полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Фейсбук.

Ранее Саакашвили сообщил, что его партия "Рух новых сил" не сможет принять участия во внеочередных выборах из-за того, что партию зарегистрировали на неизвестного человека. Он призвал политические силы предложить места в списках своим однопартийцам.

Мэр Киева, лидер партии "Удар" Кличко предложил Саакашвили стать главой его политической силы. Саакашвили отказался от данного предложения.