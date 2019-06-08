Саакашвили с "Рухом новых сил" идет на выборы в Раду

Новости Украины: Михеил Саакашвили заявил о самостоятельном участии его партии в парламентских выборах в Украине.

Партия "Рух новых сил" будет самостоятельно принимать участие во внеочередных парламентских выборах, заявил лидер партии, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

"Посмотрев опять на этих старых политиков, на эти старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, еще больше подмочили свою репутацию, чем у них было даже полтора года назад, когда меня захватывали и высылали, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно", - сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в соцсети Фейсбук.

"Надо идти на выборы самостоятельно, потому что мы полностью отличаемся и идеями, и драйвом, и энергией", - пояснил он.

По словам Саакашвили, нельзя идти на компромиссы, нужно хорошо организоваться и "идти вперед".

"Чтобы поддержать общую волну, которая пришла с избранием Владимира Зеленского, чтобы генерировать реально большие идеи, которые приведут к тому, что Украина должна сделать скачок вперед. (...) Мы собираемся сейчас в офисе и вместе с вами будем составлять список, вместе с вами будем идти на эти выборы, вместе с вами, я уверен, будем побеждать, если хорошо организуемся", - обратился политик к пользователям соцсети.

Саакашвили отдельно заметил, что им нужны волонтеры, люди, которые будут помогать.

Он также заверил, что приехал в Украину не для того, чтобы "в политические игры играть" или "за должностями гоняться".

Напомним, сегодня известный украинский телеведущий, актер Сергей Притула заявил о том, что будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду по списку партии "Голос", лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук.

Ранее сообщалось, экс-президент Грузии, бывший глава Одесской областной администрации Михеил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы в списках политической партии "Удар".

Мэр Киева и лидер партии "УДАР" прокомментировал информацию об отказе Михeила Саакашвили стать главой его партии, отметив, что политических планов не меняет.