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Журналист Рахманин присоединился к партии Вакарчука

Журналист Рахманин присоединился к партии Вакарчука
17:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Журналист Рахманин пойдет на выборы с партией Вакарчука.

Заместитель главного редактора газеты "Зеркало недели" Сергей Рахманин присоединился к команде, с которой политическая партия "Голос" пойдет на выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", - сказал Рахманин.

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В журналистике он более 30 лет, последние 20 - в "Зеркале недели". Он также ведет программу "Игра в классику" на телеканале ZIK и "Апокриф" на Радио НВ.

Рахманин считает, что для понимания ситуации нужно побывать и в окопе, и в кабинете, но и уметь вовремя выбраться из них, чтобы посмотреть на жизнь с других углов. До работы в журналистике успел получить разнообразный жизненный опыт: был продавцом в магазине, ночным сторожем, грузчиком, фасовщиком кирпича на комбинате стройматериалов.

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Парламентские выборы, Голос, Святослав Вакарчук, Сергей Рахманин, Выборы в Раду.
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