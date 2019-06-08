Садовый попросил общественность оценить кандидатов от "Самопомочи"

Новости Украины: Садовый призвал антикоррупционные организации проверить кандидатов в народные депутаты от "Самопомочи"

Лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый призвал антикоррупционные организации проверить кандидатов в народные депутаты от партии.

Как сообщили в пресс-службе "Самопомочи", партия выставила на публичное обсуждение свои избирательные списки в парламент.

Лидер партии, первый номер избирательного списка Садовый обратился к антикоррупционным организациям с просьбой проверить каждого кандидата, который идет в парламент от "Самопомочи".

Также он просит общественность оценить кандидатов от "Самопомочи".

Список кандидатов опубликован на сайте партии.

Под фамилией каждого кандидата можно оставить свои замечания и предложения.

Как сообщалось ранее, сегодня, 8 июня, делегаты съезда "Самопомочи" утвердили партийный избирательный список. Всего в списке 106 кандидатов.

В партии уверяют, что более 80% кандидатов - новые лица в украинском политикуме.