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Чубаров заверил, что представители Меджлиса будут в списках только проукраинских партий

Чубаров заверил, что представители Меджлиса будут в списках только проукраинских партий
19:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Представители Меджлиса пойдут на выборы в списках по меньшей мере шести партий.

Представители Меджлиса крымскотатарского народа будут участвовать во внеочередных выборах в Верховную Раду минимум в шести партиях, которые имеют четкую позицию относительно Крыма.

Об этом народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в выступлении на своей странице в Facebook.

"Я хочу поблагодарить представителей шести политических партий, которые по собственной инициативе и понимая, насколько сегодня важен вопрос возвращения Крыма, восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, включили представителей крымскотатарского народа в свои списки", - сказал Чубаров.

По его словам, в состав партии "Европейская солидарность" Меджлис делегировал Мустафу Джемилева и Ахтема Чийгоза. В политическую партию Святослава Вакарчука "Голос" также войдут двое представителей Меджлиса, имена которых объявят сегодня на съезде.

Чубаров также отметил, что сейчас идут переговоры с еще одной политической силой, но о результатах говорить рано. "Думаю, что результат мы узнаем ближе к утру, потому что такая идет напряженная работа сейчас в Киеве", - добавил он.

Чубаров заверил, что речь идет об участии представителей крымскотатарского народа исключительно в списках проукраинских и проевропейских партий.

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Как сообщалось ранее, в Киеве в субботу состоялся съезд партии "Сила и честь" Игоря Смешко. Лидер политсилы объявил первую десятку избирательного списка. В нее вошел глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. В пятницу партия "Украинская стратегия Гройсмана" на съезде объявила свою первую десятку. В списке есть первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова. На выборах президента Украины Меджлис крымскотатарского народа поддерживал кандидатуру Петра Порошенко.

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Парламентские выборы, Меджлис, Рефат Чубаров, Выборы в Раду.
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