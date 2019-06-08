Скачать
Суббота, 08.06.2019
Маршалок Сената Польши: Более сильный ЕС - это союз с Украиной
Маршалок Сената Польши: Более сильный ЕС - это союз с Украиной
Вакарчук представил первую двадцатку в списке своей партии
Вакарчук представил первую двадцатку в списке своей партии
Колос будет играть в Премьер-лиге
Колос будет играть в Премьер-лиге
Победительница "Холостяка" неожиданно запела: видео
Победительница "Холостяка" неожиданно запела: видео

Вакарчук представил первую двадцатку в списке своей партии

Вакарчук представил первую двадцатку в списке своей партии
20:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: На съезде партии Вакарчука представили первую двадцатку.

На съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука объявили первую двадцатку избирательного списка, с которым политическая сила идет на внеочередные парламентские выборы.

Решение было принято на съезде партии, который проходит сегодня в Киеве.

Трансляция съезда проходила на странице партии в Facebook.

Список возглавит Святослав Вакарчук.

Также в первую десятку попали:

  • экономист Юлия Клименко;
  • предприниматель, представитель IT-сверы Ирина Рудык;
  • коммуникационщик Ярослав Железняк;
  • антикоррупционная активистка Александра Устинова,
  • юрист Олег Макаров;
  • антикоррупционер Ярослав Юрчишин;
  • журналист Сергей Рахманин;
  • активистка, чиновница Соломия Бобровская;
  • экс-замглавы Минздрава Ольга Стефанишина.

Во второй десятке списка партии "Голос":

  • юрист Александр Курдыдык;
  • экономист Владимир Цабаль;
  • юрист Андрей Осачук;
  • воин АТО, "киборг" Роман Костенко;
  • экс-глава Украинской галицкой партии Роман Лозинский;
  • эксперт в сфере образования Инна Совсун;
  • юрист Леся Василенко;
  • предприниматель, представитель Курултая Рустем Умеров;
  • экономист Алина Свидерская;
  • воин АТО Андрей Шараскин.

Чубаров заверил, что представители Меджлиса будут в списках только проукраинских партий

Также Вакарчук отметил, что в Верховную Раду под номером 30 будет баллотироваться известный шоумен Сергей Притула.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Парламентские выборы, Голос, Святослав Вакарчук, Выборы в Раду.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Меган Маркл снова "обошла" Кейт Миддлтон
02 Подписан меморандум развития Донецкой и Луганской областей
03 Приметы и обряды на 8 июня - Карпов день
04 Прикольные поздравления с днем рождения на 8 июня
05 Украина 5:0 Сербия: события матча отбора к Евро-2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Экономический терроризм&quot;: В Иране отреагировали на санкции США
В Иране отреагировали на санкции США
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Прогноз погоды на 9 июня: дожди и ясно на Востоке
Лидер проевропейской партии стала премьером Молдовы
Лидер проевропейской партии стала премьером Молдовы
Экстремальное декольте: Тина Кароль поделилась новым снимком
Экстремальное декольте: Тина Кароль поделилась новым снимком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь