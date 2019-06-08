Вакарчук представил первую двадцатку в списке своей партии

Новости Украины: На съезде партии Вакарчука представили первую двадцатку.

На съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука объявили первую двадцатку избирательного списка, с которым политическая сила идет на внеочередные парламентские выборы.

Решение было принято на съезде партии, который проходит сегодня в Киеве.

Трансляция съезда проходила на странице партии в Facebook.

Список возглавит Святослав Вакарчук.

Также в первую десятку попали:

экономист Юлия Клименко;

предприниматель, представитель IT-сверы Ирина Рудык;

коммуникационщик Ярослав Железняк;

антикоррупционная активистка Александра Устинова,

юрист Олег Макаров;

антикоррупционер Ярослав Юрчишин;

журналист Сергей Рахманин;

активистка, чиновница Соломия Бобровская;

экс-замглавы Минздрава Ольга Стефанишина.

Во второй десятке списка партии "Голос":

юрист Александр Курдыдык;

экономист Владимир Цабаль;

юрист Андрей Осачук;

воин АТО, "киборг" Роман Костенко;

экс-глава Украинской галицкой партии Роман Лозинский;

эксперт в сфере образования Инна Совсун;

юрист Леся Василенко;

предприниматель, представитель Курултая Рустем Умеров;

экономист Алина Свидерская;

воин АТО Андрей Шараскин.

Также Вакарчук отметил, что в Верховную Раду под номером 30 будет баллотироваться известный шоумен Сергей Притула.