Вакарчук представил первую двадцатку в списке своей партии

На съезде партии "Голос" Святослава Вакарчука объявили первую двадцатку избирательного списка, с которым политическая сила идет на внеочередные парламентские выборы.
Решение было принято на съезде партии, который проходит сегодня в Киеве.
Трансляция съезда проходила на странице партии в Facebook.
Список возглавит Святослав Вакарчук.
Также в первую десятку попали:
- экономист Юлия Клименко;
- предприниматель, представитель IT-сверы Ирина Рудык;
- коммуникационщик Ярослав Железняк;
- антикоррупционная активистка Александра Устинова,
- юрист Олег Макаров;
- антикоррупционер Ярослав Юрчишин;
- журналист Сергей Рахманин;
- активистка, чиновница Соломия Бобровская;
- экс-замглавы Минздрава Ольга Стефанишина.
Во второй десятке списка партии "Голос":
- юрист Александр Курдыдык;
- экономист Владимир Цабаль;
- юрист Андрей Осачук;
- воин АТО, "киборг" Роман Костенко;
- экс-глава Украинской галицкой партии Роман Лозинский;
- эксперт в сфере образования Инна Совсун;
- юрист Леся Василенко;
- предприниматель, представитель Курултая Рустем Умеров;
- экономист Алина Свидерская;
- воин АТО Андрей Шараскин.
Также Вакарчук отметил, что в Верховную Раду под номером 30 будет баллотироваться известный шоумен Сергей Притула.