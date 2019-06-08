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Климпуш-Цинцадзе призвала Литву и Польшу не допустить возвращения РФ в ПАСЕ

Климпуш-Цинцадзе призвала Литву и Польшу не допустить возвращения РФ в ПАСЕ
20:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Климпуш-Цинцадзе считает возможное возвращение России в ПАСЕ моральной капитуляцией Совета Европы.

Большое беспокойство вызывают события в ПАСЕ, где под прикрытием "риторики диалога" ведется циничная деятельность по возвращению российской делегации в ПАСЕ при полном пренебрежении Россией резолюциями и ценностями организации.

Об этом сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании Х Сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша "Безопасность - развитие - демократия. Сильные вместе", которое состоялось в Киеве, сообщает Правительственный портал.

"Возвращение России в ПАСЕ станет моральной капитуляцией Совета Европы. В конце июня Ассамблея будет рассматривать резолюцию, которая может снять санкции с РФ. Призываю наших надежных друзей из Литвы, Польши и других стран объединить усилия для противодействия подобному сценарию", - подчеркнула представитель украинского правительства.

Во время своего выступления вице-премьер поблагодарила литовских и польских парламентариев за неизменную и последовательную позицию в противодействии имперским амбициям Кремля, непризнание российской оккупации украинского Крыма и части Донбасса.

"Польша и Литва всегда были надежными адвокатами европейской и евроатлантической интеграции Украины. Мы рассчитываем на ваш мощный голос и в дальнейшем. Европейское будущее Украины является гарантией безопасности и стабильности в регионе", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она отметила, что Кремль не делает никаких шагов для деэскалации ситуации на оккупированном востоке Украины. Наоборот - число обстрелов растет. Действия агрессора подрывают минский процесс и мирное урегулирование конфликта. В этих условиях необходима четкая, консолидированная и твердая позиция Европейского Союза и стран-членов НАТО.

Также она добавила, что одним из ключевых вопросов евроатлантической безопасности является стабильность в Черном и Азовском морях. "Ровно две недели назад Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить наших граждан и вернуть украинские корабли. Рассчитываем на поддержку международных партнеров в продолжении давления на Россию для исполнения решения суда", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Украина, Литва и Польша создали комитет по сотрудничеству в вопросах безопасности

Увеличение присутствия кораблей НАТО в Черноморском регионе уже стало сдерживающим фактором для России. Как позитивный сигнал мы воспринимаем рост внимания государств-членов НАТО к угрозам в Черном море и осознание необходимости дальнейших скоординированных действий, в частности, с Грузией и Украиной, подчеркнула вице-премьер.

"Украина уже является важным элементом евроатлантической безопасности и готова к более тесному сотрудничеству с партнерами. Наша безопасность - это безопасность Европы. К сожалению, вынуждена констатировать, что ответ ЕС на ситуацию в Черноморском регионе пока недостаточный", - подытожила чиновник.

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ПАСЕ, Польша, Россия, Литва, Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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