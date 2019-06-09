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Москаль вышел из партии "БПП": появился официальный документ

Москаль вышел из партии "БПП": появился официальный документ
10:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: На официальном сайте Геннадия Москаля опубликовано заявление о его выходе из партии Блок Петра Порошенко "Европейская Солидарность".

Геннадий Москаль написал заявление в Центральный совет политической партии Блок Петра Порошенко "Европейская Солидарность" о выходе из партии. Также он сложил с себя полномочия председателя Закарпатской областной организации БПП. Об этом сообщают на официальном сайте Москаля.

"В пятницу 7 июня Геннадий Москаль написал заявление в Центральный совет политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность" о выходе из партии", - говорится в сообщении.

В заявлении политик просит "прекратить мое членство в политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность".

"Также сообщаю, что слагаю с себя полномочия председателя Закарпатской территориальной организации политической партии Блок Петра Порошенко "Солидарность"", - написал Москаль.

Как ранее сообщалось, после второго тура выборов Геннадий Москаль написал заявление на освобождение от должности председателя Закарпатской ОГА.  Порошенко назначил Г.Москаля главой Закарпатской облгосадминистрации в июле 2015 года. Согласно ст.118 Конституции Украины, главы местных администраций, в том числе областных и районных, назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины.

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Все по теме:

Геннадий Москаль, Глава Закарпатской ОГА, Европейская солидарность, Партия БПП.
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