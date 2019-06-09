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Стала известна первая пятерка списка "Европейской солидарности"

Стала известна первая пятерка списка "Европейской солидарности"
12:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Пятый президент Украины Петр Порошенко представляет на съезде партии кандидатов партийного списка от партии "Европейская солидарность".

Первую пятерку партийного списка от партии "Европейская солидарность" на выборах в Верховную Раду возглавит лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко. Второй номер в списке - председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Кандидатов в народные депутаты на съезде "Европейской солидарности" представляет Порошенко. Всех кандидатов должен утвердить съезд партии.

Далее в "пятерке" – первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, певица и волонтер София Федина.

На съезде также представили кандидата в депутаты - лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафу Джемилева.

Кандидатов в народные депутаты на съезде "Европейской солидарности" представляет Порошенко. Всех кандидатов должен утвердить съезд партии.

Ранее сообщалось, что воскресенье, 9 июня, в Киеве должны пройти предвыборные съезды политических партий "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Слуга народа" Владимира Зеленского. представители "Европейской солидарности", встретятся в своем "прозрачном офисе", что на улице Лаврской, 16.

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Петр Порошенко, Парламентские выборы в Украине 2019, Европейская солидарность, Партийный список.
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