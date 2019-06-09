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Воскресенье, 09.06.2019
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Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)

Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)
13:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Телеграм

Новости Украины: В первую десятку вошел борец греко-римского стиля, чемпион мира Жан Беленюк, а также известный медиаменеджер Александр Ткаченко.

В первую пятерку избирательного списка партии "Слуга народа" вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, советника президента Владимира Зеленского Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт команды Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко.

"Итак, первая двадцатка… Разумков Дмитрий Александрович, глава партии "Слуга народа". Стефанчук Руслан Алексеевич, доктор юридических наук, представитель президента в Верховной Раде, главный идеолог нашей партии. Венедиктова Ирина Валентиновна, доктор юридических наук, эксперт "Зе.Команды" по вопросам реформы судебной системы. Арахамия Давид Георгиевич, предприниматель, волонтер. Янченко Галина Игоревна, эксперт по вопросам антикоррупционной политики", - объявил со сцены ведущий съезда партии в воскресенье в Киеве.

"Федоров Михаил Альтбертович, руководитель диджитал-направления партии "Слуга народа", советник президента по вопросам диджитал и инноваций… Корниенко Александр Сергеевич, руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа". Красносельская Анастасия Олеговна, эксперт по налоговому и антикоррупционному законодательству. Ткаченко Александр Владиславович – всемирно известный медиаменеджер. Беленюк Жан Венсанович - борец греко-римского стиля, чемпион мира", - зачитал ведущий вторую пятерку списка.

Во вторую десятку списка партии вошли эксперт по вопросам образования Сергей Бабак, кандидат экономических наук Владислав Криклий, эксперт в области девелопмента и строительства Елена Шуляк, общественный и политический деятель, правозащитник Дмитрий Наталуха, кинопродюсер Елизавета Ясько, эксперт в области топливно-энергетического комплекса Алексей Оржель, эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус, эксперт в области медицины, врач Михаил Радуцкий, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной систем Денис Монастырский и эксперт по вопросам налогообложения, публичных финансов, банковского права Даниил Гетманцев.

В свою очередь, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сообщил, что у общественности будет месяц, чтобы проверить списки партии.

"Мы будем единственные, если я не ошибаюсь, проводить процедуру постпраймериз. Когда мы представим на обсуждение полный список партии "Слуга народа", у вас будет месяц на то чтобы его посмотреть, изучить и, если мы где-то ошиблись, с вашей помощью и общественности, журналистов исправить эти ошибки", - сказал Разумков, выступая на съезде партии в воскресенье в Киеве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перед съездом партии "Слуга народа" на территории Национального ботанического сада им.Гришко в Киеве  в интервью журналистам выразил надежду, что список кандидатов от их партии всем понравится. 

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Список, Сьезд партии, Список кандидатов, Партия Слуга народа.
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