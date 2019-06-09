Порошенко обещает, что его партия не будет вступать в коалицию с пророссийскими силами

Новости Украины: Порошенко заявил, что "Европейская солидарность" не будет создавать в Раде коалицию с "Оппозиционной платформой" и остатками Партии регионов.

Партия "Европейская солидарность" не будет в парламентской коалиции с такими силами, как "Оппозиционная платформа" и остатками Партии регионов, заявляет лидер партии Петр Порошенко.

"Мы берем на себя публичное обязательство не вступать в коалицию с теми политическими силами, которые мешают, с оппозиционными платформами, другими частями партии Януковича. Мы рассчитываем, что соответствующие заявления сделают наши другие политические силы, которые претендуют называть себя демократическими, европейскими", - сказал Порошенко, выступая на съезде партии в воскресенье в Киеве.

ЄС та НАТО – головне у нашій стратегії, тому ми беремо на себе публічне зобов'язання не вступати в коаліцію з Опозиційною платформою та Опозиційним блоком. Ми розраховуємо, що відповідні заяви зроблять інші політичні сили, які називають себе демократичними і проєвропейськими. pic.twitter.com/Xm9TaL5S9J — Петро Порошенко (@poroshenko) 9 июня 2019 г.

Он отметил, что надеется на мощную фракцию в парламенте. "У нас будет мощная фракция, которая будет отстаивать Украинские, европейские и евроатлантические ценности", - сказал политик.

По словам Порошенко, "Европейской солидарности" необходимо позаботиться о том, чтобы в парламенте не сформировалось конституционное большинство, которое будет способно отменить изменения, которые были сделаны и поставить под сомнение демократические завоевания последних лет, путь в ЕС и НАТО.