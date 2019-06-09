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Порошенко обещает, что его партия не будет вступать в коалицию с пророссийскими силами

Порошенко обещает, что его партия не будет вступать в коалицию с пророссийскими силами
14:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Порошенко заявил, что "Европейская солидарность" не будет создавать в Раде коалицию с "Оппозиционной платформой" и остатками Партии регионов.

Партия "Европейская солидарность" не будет в парламентской коалиции с такими силами, как "Оппозиционная платформа" и остатками Партии регионов, заявляет лидер партии Петр Порошенко.

"Мы берем на себя публичное обязательство не вступать в коалицию с теми политическими силами, которые мешают, с оппозиционными платформами, другими частями партии Януковича. Мы рассчитываем, что соответствующие заявления сделают наши другие политические силы, которые претендуют называть себя демократическими, европейскими", - сказал Порошенко, выступая на съезде партии в воскресенье в Киеве.

Он отметил, что надеется на мощную фракцию в парламенте. "У нас будет мощная фракция, которая будет отстаивать Украинские, европейские и евроатлантические ценности", - сказал политик.

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По словам Порошенко, "Европейской солидарности" необходимо позаботиться о том, чтобы в парламенте не сформировалось конституционное большинство, которое будет способно отменить изменения, которые были сделаны и поставить под сомнение демократические завоевания последних лет, путь в ЕС и НАТО.

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Парламентские выборы, Петр Порошенко, Выборы в Раду, Европейская солидарность.
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