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Партия Кличко не будет выдвигать кандидатов по списку

Партия Кличко не будет выдвигать кандидатов по списку
15:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: УДАР будет выдвигать кандидатов только по мажоритарным округам.

Партия УДАР на досрочных парламентских выборах будет выдвигать кандидатов только по мажоритарным избирательным округам. По списку политическая сила кандидатов выдвигать не будет.

Такое решение принял съезд партии, сообщает ее пресс-служба.

"Важно, чтобы голоса за демократические силы, которые будут предлагать реальный план изменений и преобразований, не были рассеяны. Чтобы не произошло реванша тех сил, против которых мы боролись на Майдане. Поэтому на эти досрочные выборы от УДАРа пойдут мажоритарщики, которые готовы эффективно работать на округах, отчитываться перед людьми и воплощать запросы своих избирателей", - подчеркнул лидер партии Виталий Кличко.

По его словам, в УДАРе понимают, насколько сложными будут эти парламентские выборы, и прежде всего - для украинских избирателей. Очень важно, чтобы люди руководствовались не эмоциями, не красивыми лозунгами, а прагматичным выбором за тех, кто идет в парламент действительно работать на Украину.

Кличко отметил, что провел много переговоров об объединении усилий с различными демократическими силами. "К сожалению, в силу ряда причин, такого большого объединения не произошло", - сказал он.

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Кличко отметил, что УДАР будет кардинально обновлять партию и в дальнейшем будет воплощать те программные принципы, с которыми всегда шел к людям.

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Виталий Кличко, УДАР, Парламентские выборы, Выборы в Раду.
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