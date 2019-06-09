Объединенные националисты пойдут в Раду по списку "Свободы": Кто в первой десятке

Новости Украины: В первую пятерку избирательного списка "Свободы" вошли Билецкий, Ярош и Тарасенко.

В первую пятерку избирательного списка Всеукраинского объединения "Свобода" вошли основатель и первый командир полка "Азов", лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош, а также действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко.

Как сообщается в воскресенье на страницах ряда региональных ячеек "Свободы" в соцсети Facebook, Билецкий, Ярош и Тарасенко занимают второе, третье и четвертое место в списке "объединенной силы националистов, которые пойдут по списку "Свободы". Возглавил список лидер "Свободы" Олег Тягнибок, пятый в списке - экс-кандидат в президенты от партии и вице-спикер парламента Руслан Кошулинский.

Во второй пятерке – актер, народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции "Свобода" в Киевском городском совете Юрий Сиротюк.