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Объединенные националисты пойдут в Раду по списку "Свободы": Кто в первой десятке

Объединенные националисты пойдут в Раду по списку "Свободы": Кто в первой десятке
16:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Свобода

Новости Украины: В первую пятерку избирательного списка "Свободы" вошли Билецкий, Ярош и Тарасенко.

В первую пятерку избирательного списка Всеукраинского объединения "Свобода" вошли основатель и первый командир полка "Азов", лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий, лидер Национального движения "Дия", экс-лидер "Правого сектора", внефракционный народный депутат Дмитрий Ярош, а также действующий лидер "Правого сектора" Андрей Тарасенко.

Как сообщается в воскресенье на страницах ряда региональных ячеек "Свободы" в соцсети Facebook, Билецкий, Ярош и Тарасенко занимают второе, третье и четвертое место в списке "объединенной силы националистов, которые пойдут по списку "Свободы". Возглавил список лидер "Свободы" Олег Тягнибок, пятый в списке - экс-кандидат в президенты от партии и вице-спикер парламента Руслан Кошулинский.

Партия Кличко не будет выдвигать кандидатов по списку

Во второй пятерке – актер, народный артист Украины Богдан Бенюк, руководитель штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов, председатель Ивано-Франковского областного совета Александр Сыч, глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и председатель фракции "Свобода" в Киевском городском совете Юрий Сиротюк.

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Все по теме:

Свобода, Парламентские выборы, Олег Тягнибок, Руслан Кошулинский, Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко, Андрей Билецкий, Выборы в Раду.
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