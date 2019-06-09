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В партии "Слуга народа" прояснили позицию по вопросам армии и внешней политики

В партии "Слуга народа" прояснили позицию по вопросам армии и внешней политики
17:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: "Слуга народа" намерена принять законы, необходимые для расширения сотрудничества с ЕС и НАТО.

Партия "Слуга народа" собирается обеспечить законодательное сопровождение инициатив президента Украины Владимира Зеленского, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

"Установим расходы на оборону в размере не менее 5% ВВП. Восстановим реформирование Вооруженных сил по стандартам НАТО", - говорится в предвыборной программе партии, утвержденной на съезде в воскресенье.

В партии "Слуга народа" намерены остановить отток ценных кадров из армии, ввести систему обучения и переобучения солдат и офицеров, ввести жесткие наказания за коррупцию и хищения в Вооруженных силах и Минобороны, децентрализовать и демонополизировать оборонные госзакупки.

Названа первая двадцатка избирательного списка "Слуга народа" ( Видео)

Также партия намерена принять законы, необходимые для выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и расширения сотрудничества с Евросоюзом и НАТО.

"Поддержим инициативы президента по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе. Запустим программу "коммерческой дипломатии" для продвижения украинских товаров на глобальные рынки", - говорится в предвыборной программе партии.

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Парламентские выборы, Владимир Зеленский, Выборы в Раду, "Слуга народа".
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