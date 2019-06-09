Украина не признает "выборы" на оккупированной территории Грузии

Новости Украины: Украина осуждает проведение парламентских выборов на оккупированной территории Грузии.

МИД Украины осуждает проведение и не признает результатов парламентских выборов, что состоялись 9 июня на территории Цхинвальского региона Грузии, который оккупирован Российской Федерацией.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Украина рассматривает этот шаг как очередную попытку России и ее оккупационного режима легитимизировать ситуацию, сложившуюся на этой оккупированной территории Грузии, в том числе в результате "этнических чисток" и многочисленных других систематических грубых нарушений прав человека", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и мирные попытки грузинского правительства, в том числе инициативу "Шаг к лучшему будущему", примирить грузин и осетин.

Как известно, территория Цхинвальского региона и Абхазии официально объявлена в оккупированной Грузии после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года, завершившихся признанием Москвой самопровозглашенных государств Абхазии и Южной Осетии.