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Украина не признает "выборы" на оккупированной территории Грузии

Украина не признает "выборы" на оккупированной территории Грузии
18:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Украина осуждает проведение парламентских выборов на оккупированной территории Грузии.

МИД Украины осуждает проведение и не признает результатов парламентских выборов, что состоялись 9 июня на территории Цхинвальского региона Грузии, который оккупирован Российской Федерацией.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Украина рассматривает этот шаг как очередную попытку России и ее оккупационного режима легитимизировать ситуацию, сложившуюся на этой оккупированной территории Грузии, в том числе в результате "этнических чисток" и многочисленных других систематических грубых нарушений прав человека", - говорится в сообщении.

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В МИД подчеркнули, что Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии и мирные попытки грузинского правительства, в том числе инициативу "Шаг к лучшему будущему", примирить грузин и осетин.

Как известно, территория Цхинвальского региона и Абхазии официально объявлена в оккупированной Грузии после военных действий между Россией и Грузией в августе 2008 года, завершившихся признанием Москвой самопровозглашенных государств Абхазии и Южной Осетии.

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Россия, Грузия, МИД.
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