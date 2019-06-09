Порошенко в случае победы на выборах готов стать премьер-министром

Новости Украины: Порошенко заявил, что не против стать новым премьером.

Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил предвыборный список своей партии "Европейская солидарность" и, в случае победы на досрочных парламентских выборах, готов стать премьер-министром.

Об этом он заявил в комментарии Громадському.

На уточняющий вопрос рассматривает ли Порошенко возможность стать премьером, пятый президент ответил утвердительно.

"Если мы победим на выборах, то — да", — сказал он.

В то же время, Порошенко воздержался от ответа на вопрос "будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат".

"Я твердо убежден, что как лидер партии несу полную ответственность и за действия партии и за действия фракции", — отметил он.

Как сообщалось ранее, 9 июня в Киеве состоялся съезд политической партии "Европейская солидарность". "Представили первую десятку списка кандидатов в народные депутаты Украины по многомандатному избирательному округу, куда вошли председатель партии, пятый президент Украины Петр Порошенко, Председатель Верховной совета Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко, командующий десантно-штурмовой войск ВСУ генерал-лейтенант Михаил Забродский, украинская певица и телеведущая, активный общественный деятель София Федина, лидер кримськотата рского народа Мустафа Джемилев, украинский доброволец-медик Яна Зинкевич, глава Львовской ОГА Олег Синютка, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.