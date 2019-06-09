Порошенко назвал первую десятку кандидатов партии "Европейская солидарность"

Новости Украины: Глава политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что его партия идет в парламент, чтобы отстаивать принципы, а не за должностями.

Председатель политической партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко представил первую десятку списка кандидатов в народные депутаты Украины по многомандатному избирательному округу.

Презентация кандидатов состоялась на съезде политсилы в воскресенье, 9 июня.

В топ-10 списка партии "Европейская Солидарность" вошли:

Петр Порошенко – пятый президент Украины, лидер политсилы.

Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины 8 созыва.

Ирина Геращенко – вице-спикер парламента.

Михаил Забродский – военный, генерал-лейтенант, командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, Герой Украины.

София Федина – активистка Евромайдана, певица.

Мустафа Джемилев – диссидент, правозащитник, проводник крымскотатарского национального движения.

Яна Зинкевич – командир медицинского батальона "Госпитальеры", ветеранка.

Олег Синютка – бывший председатель Львовской облгосадминистрации.

Ахтем Чийгоз – политзаключенный, украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа.

Иванна Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

В частности, на съезде присутствовали первый вице-премьер Степан Кубив, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, министр соцполитики Павел Розенко.

"Мы идем не за должностями. Мы идем, чтобы защитить наши идеи, отстаивать принципы и обеспечивать движение в ЕС", - заявил Порошенко во время открытия съезда.

Ранее сообщалось, что в первую пятерку избирательного списка партии "Слуга народа" вошли глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, советника президента Владимира Зеленского Ирина Венедиктова, глава Совета волонтеров при Минобороны в 2014-2017 гг. Давид Арахамия и эксперт команды Зеленского по антикоррупционной политике и диджитализации Галина Янченко. В первую двадцатку также попал борец греко-римского стиля, чемпион мира Жан Беленюк и медиаменеджер Александр Ткаченко.