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МИД Украины сделал заявление относительно политического кризиса в Молдове

МИД Украины сделал заявление относительно политического кризиса в Молдове
22:22 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: В МИД Украины с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в Молдове.

В Министерстве иностранных дел Украины с беспокойством наблюдают за развитием политической ситуации в соседней Молдове.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова оказать, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем", - отметили в МИД.

"Призываем ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния", - подчеркивается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что важным для страны и ситуации в сфере безопасности в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны.

"Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее", - подчеркнули в украинском МИД.

Как сообщалось ранее, 8 июня Конституционный суд Молдовы объявил незаконными действия депутатов на экстренном заседании парламента, во время которого состоялось утверждение состава Кабмина и церемония приведения его к присяге. Депутаты избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречаную, а также трех вице-спикеров, постоянное бюро парламента и составы профильных комиссий. Правительство Молдовы возглавила Майя Санду, чью кандидатуру предложил известный своей пророссийской позицией Додон.

В КС Молдовы заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

Молдова: Новый премьер призывает "поддержать новое законное правительство"

В связи с этим парламент принял декларацию "О захваченном государстве". В ней говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и недоверии Конституционному суду. В декларации также содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

В то же время лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что ПРСМ и блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

В ночь на 9 июня в Кишиневе протестующие заблокировали здания правительства, министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие государственные учреждения, чтобы не пустить туда новых назначенцев.

ЕС признал новое правительство Молдовы

9 июня Конституционный суд Молдовы отстранил Игоря Додона от должности президента и назначил исполняющим обязанности президента бывшего премьер-министра Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Европейский Союз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать, отметили в своем совместном заявлении верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

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Молдова, МИД, ACUM, ПРСМ.
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