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Ляшко представил первую двадцатку в списке "Радикальной партии"

Ляшко представил первую двадцатку в списке "Радикальной партии"
11:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В первой двадцатке списка "Радикальной партии" - два нардепа из "Народного фронта", замглавы Черновицкого обласовета и нардепы-"радикалы".

В первой пятерке списка "Радикальной партии" на внеочередных выборах в Верховную Раду - лидер этой политической силы Олег Ляшко, народные депутаты нынешнего созыва парламента из одноименной фракции Виктор Галасюк, Андрей Лозовой, заместитель главы Черновицкого областного совета Инга Маковецкая и нардеп из фракции "Народный фронт" Иван Савка.

Соответствующий список кандидатов в народные депутаты от "Радикальной партии" по многомандатному избирательному округу политическая сила утвердила в понедельник на своем съезде, который проходит у памятника Тарасу Шевченко.

Далее в списке следуют руководитель исполкома "Радикальной партии" Олег Аверьянов, народные депутаты из одноименной фракции в парламенте, руководитель Киевской областной организации партии Сергей Скуратовский, Дмитрий Линько, Алена Кошелева, Виктор Вовк, Алексей Ленский.

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Двенадцатым номером списка "Радикальной партии" идет один нардеп Георгий Логвинский, который в нынешний созыв Верховной Рады прошел по спискам партии "Народный фронт" и в настоящее время является членом одноименной фракции.

За ним в списке следуют нардепы из фракции "Радикальной партии" в Раде Валерия Заружко, Олег Куприенко, Денис Силантьев.

При этом Ляшко перед выдвижением кандидатов по многомандатному округу отметил, что до 8 июля недобропорядочных людей можно будет исключить из списка, и призвал однопартийцев и журналистов тщательно изучить членов списка.

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Олег Ляшко, Парламентские выборы, Радикальная партия, Выборы в Раду.
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