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Холодницкий: Никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить

Холодницкий: Никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить
11:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Руководитель САП сообщил, что никаких списков для "посадок" Зеленский ему не давал.

Президент Украины Владимир Зеленский не ставил руководству антикоррупционных органов временные рамки для демонстрации эффективности работы и обещал не защищать коррупционеров нынешней власти, заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"СМИ немного перекрутили - никакие дедлайны ни президент, ни кто-либо другой не может нам ставить… То есть, к стенке нас президент не ставил, дедлайны не выставлял, был разговор о том, что у всех нас есть три месяца, чтобы показать изменения в государстве", - сказал Холодницкий в интервью агентству "Интерфакс-Украина", говоря о встрече с главой государства.

По словам руководителя САП, президент предложил ему и директору НАБУ Артему Сытнику быть частью этих изменений. "Считаю, что это нормально. По меньшей мере, его предложение в таком виде я принимаю и абсолютно поддерживаю", - подчеркнул он.

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Отвечая на вопрос о том, были ли еще какие-то пожелания от главы государства, Холодницкий отметил: "Сразу скажу, что не было никаких списков, кого садить. Были заверения в поддержке независимости, в том, что если кто-то из новой власти станет фигурантом или, тем более, подозреваемым, то никакой защиты со стороны президента не будет".

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SAP, НАБУ, Владимир Зеленский, Назар Холодницкий.
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