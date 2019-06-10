Выборы в Раду: Кого украинцы хотели бы видеть премьером

Новости Украины: Бойко и Тимошенко хотели бы видеть премьер-министром Украины больше всего украинцев.

Наибольшей поддержкой среди опрошенных украинцев в качестве кандидата на пост премьер-министра пользуется основатель "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко (12,9%), при этом более 11,3% респондентов хотели бы видеть на этой должности лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко, а еще 8,1% - экс-главу СБУ Игоря Смешко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 26 мая - 7 июня.

Согласно обнародованной на сайте КМИС информации, респондентам, в частности, задали вопрос, кого среди деятелей из списка они бы лично хотели видеть главой правительства Украины после президентских выборов.

Действующего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана хотели бы видеть на этой должности и далее 7,7% опрошенных по всей Украине, еще 4% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, по 2,6% - пятого президента Украины Петра Порошенко и мэра Львова Андрея Садового.

При этом экс-премьера Арсения Яценюка хотели бы видеть вновь во главе Кабмина 2,2% респондентов, депутата Верховной Рады Александра Шевченко - 2%, внефракционного нардепа Сергея Таруту – 1,4%, а секретаря СНБО Александра Данилюка – 1% опрошенных.

Остальные политические деятели набрали менее 1% предпочтений респондентов. Еще 3,5% опрошенных отказались отвечать на вопрос, а 36% - затруднились с ответом.

Методом личного интервью было опрошено 2021 респондентов, которые проживают в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-степенной стохастической выборке с квотным отбором на последней степени, репрезентативной для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при эффекте дизайна 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.