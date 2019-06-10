Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ

Новости Украины: Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

Соответствующий указ №354/2019 размещен на сайте главы государства.

Документом предусмотрено создать делегацию Украины y таком составе:

член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, глава делегации Михаил Буроменский (по согласию);

заместитель главы Администрации президента Украины, член делегации Руслан Рябошапка;

эксперт общественной организации "Центр противодействия коррупции", член делегации Анастасия Красносельская (по согласию).

Кроме того, предполагается признать утратившим силу указ президента Украины от 17 октября 2016 года №468 "О делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO)".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.