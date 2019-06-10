Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).
Соответствующий указ №354/2019 размещен на сайте главы государства.
Документом предусмотрено создать делегацию Украины y таком составе:
Кроме того, предполагается признать утратившим силу указ президента Украины от 17 октября 2016 года №468 "О делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO)".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.