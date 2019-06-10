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Понедельник, 10.06.2019
Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
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Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ

Зеленский подписал указ о создании делегации для работы в антикоррупционной группе СЕ
13:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO).

Соответствующий указ №354/2019 размещен на сайте главы государства.

Документом предусмотрено создать делегацию Украины y таком составе:

  • член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, глава делегации Михаил Буроменский (по согласию);
  • заместитель главы Администрации президента Украины, член делегации Руслан Рябошапка;
  • эксперт общественной организации "Центр противодействия коррупции", член делегации Анастасия Красносельская (по согласию).

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Кроме того, предполагается признать утратившим силу указ президента Украины от 17 октября 2016 года №468 "О делегации Украины для участия в работе Группы государств Совета Европы против коррупции (GRECO)".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Совет Европы, GRECO, Владимир Зеленский, Новости Зеленского.
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