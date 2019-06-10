Климкин и Полозов в Киеве обсудили дело украинских военнопленных моряков

Новости Украины: Российский адвокат Николай Полозов обсудил с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным дело 24 украинских военнопленных моряков, а также другие вопросы

Координатор команды защиты удерживаемых под арестом в России 24 военнопленных украинских моряков адвокат Николай Полозов сообщил, что обсудил в понедельник с главой МИД Украины Павлом Климкиным дело военнопленных украинцев, а также ряд иных вопросов.

"Сегодня состоялась рабочая встреча с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Обсудили дело военнопленных украинских моряков и ряд других вопросов", - написал Полозов в своем аккаунте в Твиттер в понедельник днем, ранее указав, что находится в здании МИД Украины в Киеве.

Сегодня состоялась рабочая встреча с министром иностранных дел Украины @PavloKlimkin

Обсудили дело военнопленных украинских моряков и ряд других вопросов. — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 10 июня 2019 г.

Ранее он анонсировал проведение в Киеве пресс-конференции, посвящённой открытию в Украине адвокатского объединения "Полозов и партнеры".

"Я и украинский адвокат Владимир Кутовой представим наше объединение, подробно расскажем о нашей миссии, целях и задачах", - писал Полозов в понедельник утром.

Российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских военных моряка. Их перевезли из оккупированного Россией Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все украинские моряки заявили российскому следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

15 и 16 января 2019 года Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до 24 апреля 2019 года. 17 апреля этот же суд продлил сроки ареста 24 украинским морякам до конца июля. Защита украинцев подала апелляции на эти решения.

25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 моряка.

При этом 27 мая Московский городской суд завершил рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов военнопленных украинских моряков и отклонил их. Срок предоставления властями РФ отчета перед Международным трибуналом ООН по морскому праву о выполнении его решения истекает 25 июня.