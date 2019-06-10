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Гриценко и Саакашвили пойдут на выборы отдельно

Гриценко и Саакашвили пойдут на выборы отдельно
15:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: "Гражданская позиция" и "Рух новых сил" Саакашвили не договорились о совместном походе на выборы.

Партия "Гражданская позиция" и "Рух новых сил" Михеила Саакашвили не смогли договориться о совместном походе на внеочередные парламентские выборы.

"Партия "Гражданская позиция" и партия "Рух новых сил" идут на выборы отдельно. Таков результат наших переговоров", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник после съезда "Гражданской позиции" ее лидер Анатолий Гриценко.

Гриценко отметил, что его партия и политическая сила Саакашвили договорились, что на выборах не будут "нападать друг на друга", потому что имеют общие ценности.

"Мы договорились, что в новоизбранном парламенте готовы сотрудничать", - указал он.

Выборы в Раду: Кого украинцы хотели бы видеть премьером

Ранее партия "Гражданская позиция" огласила свой избирательный список на внеочередных парламентских выборах 21 июля, утвержденный на съезде в понедельник.

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Все по теме:

Гражданская позиция, Парламентские выборы, Анатолий Гриценко, Выборы в Раду, Михеил Саакашвили, Рух новых сил.
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