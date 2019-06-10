Выборы в парламент: кто возглавил список от "Оппоблока"

Новости Украины: Список партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавил народный депутат Евгений Мураев, кто еще вошел в первую десятку списка.

Партия "Оппозиционный блок" обнародовала первую десятку списка объединения с "Партией мира и развития", партиями "Наши", "Відродження" и "Доверяй делам" на парламентских выборах, которые должны состояться 21 июля 2019 года. Их представили во время форума объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам".

Список партии "Оппозиционный блок" на внеочередных выборах в Верховную Раду возглавил лидер партии "Наши", внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

В первую десятку вошли:

1. Народный депутат Евгений Мураев

2. Народный депутат Вадим Новинский,

3. Народный депутат Александр Вилкул,

4. Городской голова Харькова Геннадий Кернес,

5. Мэр Одессы Геннадий Труханов,

6. Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко,

7. Городской голова Запорожья Владимир Буряк,

8. Депутат Хмельницкого областного совета Ульяна Ткаченко,

9. Заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко,

10. Городской голова Ужгорода Богдан Андреев.

На форуме "Оппозиционный блок" также огласил основные пункты избирательной программы партии.

В частности, сейчас для политической силы является приоритетом достижение мира, возвращение украинцев домой, отмены ряда реформ и тарифов, децентрализация, экономический рост за счет новой индустриализации, стремительного развития МСБ и современного возрождения села.

Для политиков важны крупные инфраструктурные проекты, социальная защита и благосостояние украинцев, победа над коррупцией, обеспечение уважения к Украине в мире и уважения к мультикультурности в Украине.

в список кандидатов от "Оппоблока" также вошли мэр Рени Игорь Плехов, мэр Теплодара Михаил Жовнир, председатель Черноморского поссовета Сергей Удалов (все – Одесская обл.); мэры Краснограда Владимир Максим и Балаклеи Иван Столбовой (оба - Харьковская обл.); городской голова Павлограда (Днепропетровская обл.) Анатолий Вершина; мэр Токмака (Запорожская обл.) Игорь Котелевский и зампредседателя Запорожского облсовета Егор Семенков.

Помимо списка кандидатов от партии по общегосударственному избирательному округу "Оппоблок" также выдвинул кандидатов на мажоритарным округам, в частности, по Донецкой области – глава политсовета "Оппоблока" Борис Колесников, гендиректор входящего в группу "Метинвест" Авдеевского коксохима Муса Магомедов, секретарь горсовета Мариуполя Степан Максма. Из Луганской области - руководитель направления по стабильному развитию "ДТЭК Энерго" Виктория Гриб,

"… из Запорожской области –Путря Сергей, из Житомирской области – Барановская Татьяна, Дьяченко Андрей, от Херсонской области – Федин Василий, Середа Анна, от Харьковщины – Владимир Кацуба, Дмитрий Шенцев, Михаил Добкин, от Черниговской области – Живенко Светлана, Демьяненко Алексей", - перечислил еще ряд кандидатов в одномандатных округах от "Оппоблока" Пилипенко.

На пресс-конференции после завершения мероприятия Мураев отметил, что на Форуме была представлена только первая десятка. Полный же список "Оппоблока" по общегосударственному избирательному округу будет обнародован позднее. Он также сообщил, что перед форумом "Доверяй делам" состоялся съезд партии "Оппозиционный блок", который и утвердил список.

Как сообщалось, партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Видродження" и "Доверяй делам" договорились об объединении с целью совместного участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.