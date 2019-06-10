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У Луценко прокомментировали поездки украинских политиков в Москву

У Луценко прокомментировали поездки украинских политиков в Москву
18:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в ответ на критику о визите Юрия Бойко и Виктора Медведчка в РФ заявила, что уголовные производства находятся в СБУ.

У генерального прокурора Украины в ответ на рекомендации Администрации президента отреагировать на поездки основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию заявили, что уголовные производства по статьям о госизмене находятся в подследственности Службы безопасности Украины.

"Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины. Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука", - написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Она напомнила, что Генпрокуратура с февраля 2019 года ожидает от СБУ выводов экспертизы, "о чем генпрокурор уже напомнил и.о. главы СБУ Ивану Баканову в официальном письме".

"Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора – конечно возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборационизме. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", - отметила Сарган.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на брифинге в Киеве отметила отсутствие правовых решений со стороны Генеральной прокуратуры в связи с визитами основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в Россию.

Как сообщалось, 7 июня Юрий Бойко и Виктор Медведчук осуществили визит в российский Санкт-Петербург, где встретились с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Ранее 22 марта Бойко и Медведчук посещали Москву, где встречались с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой правления российской корпорации "Газпром" Миллером. Они, в частности, обсудили вопросы поставок газа.

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Юрий Бойко, СБУ, ГПУ, Виктор Медведчук, Визит в РФ.
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