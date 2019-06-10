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Понедельник, 10.06.2019
Зеркаль о завтрашнем суде в Гааге: Мы собираемся громко разгромить РФ (Видео)
Зеркаль о завтрашнем суде в Гааге: Мы собираемся громко разгромить РФ (Видео)
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Зеркаль о завтрашнем суде в Гааге: Мы собираемся громко разгромить РФ (Видео)

Зеркаль о завтрашнем суде в Гааге: Мы собираемся громко разгромить РФ (Видео)
19:14 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль пообещала, что представители Украины в суде Гааги 11 июня намерены разгромить все возражения России.

Представители Украины на слушаниях в Постоянной палате третейского суда в Гааге завтра намерены разгромить все возражения РФ о том, что международный суд не имеет юрисдикции по делу Украины против России. Об этом во время перерыва в заседании суда сказала заместитель министра иностранных дел, представитель Украины по делу Украина против Российской Федерации Елена Зеркаль.

"Мы собираемся, как всегда, громко разгромить Россию", - подчеркнула Зеркаль.

Вместе с тем, она пояснила журналистам, что представители России на суде утверждали, что Крым изменил свою территориальную принадлежность в 2014 году.

"Россия уже представила свои замечания по поводу того, что они считают, что Крым изменил принадлежность в 2014 году после того, как был проведен референдум. Представлены были уже возражения относительно того, что вся активность в Черном море и Азовском море является военной активностью с точки зрения РФ и поэтому она не подпадает под действие этой конвенции", - рассказала Зеркаль.

Она также подчеркнула, что Россия уверяет, что суд не имеет юрисдикции, т.е. права рассматривать дело, которое возбудила Украина против РФ.

"Мы вновь слышим сегодня о том, что на самом деле это дело, учитывая позицию России, - не о море, а оно о Крыме, что не соответствует действительности. Поскольку мы говорим, что наше дело о применении именно конвенции морской. У нас нет вопросов относительно принадлежности Крыма, поскольку Крым является частью Украины, поэтому мы не ставим этот вопрос перед трибуналом. Так же мы не ставим вопрос перед судом о том, какой статус имеет Азовское море или Керченский пролив, поскольку для нас это тоже понятно", - подчеркнула Зеркаль и добавила, что нет оснований считать, что Крым изменил свою юрисдикцию и уже не принадлежит Украине.

"Для нас это вполне понятно, как и всему миру, что Крым - это Украина. Наш спор о том, что наши права в Черном море, Азовском море и Керченском проливе нарушены, что Россия незаконно добывает наши природные ископаемые, наши рыбаки лишены возможности вести традиционные промыслы в Черном и Азовском морях, Россия нарушает принципы свободы навигации и она незаконно построила Керченский мост", - сказала представитель Украины.

Также Зеркаль сообщила, что сегодняшнее заседание суда было закрытым для прессы по настоянию именно России: "Это было по настоянию РФ, чтобы только выступления агентов были в публичном доступе и суд пошел навстречу России", - пояснила Зеркаль.

Украина представит свою позицию завтра, в 10 утра по местному времени.

Как сообщалось, Постоянная палата третейского суда в Гааге сегодня рассматривает дела по иску о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Сегодня свои аргументы в суде озвучивает Россия. Открытой была только вступительная часть выступления представителя России в суде. Слушания за закрытыми дверями инициировала РФ.

Сегодня слушания будут продолжаться до 17:30 по местному времени. Постоянная палата третейского суда (ППТС) находится в том же здании Дворца мира, что и Международный суд ООН.

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С 10 по 14 июня Постоянная палата третейского суда в Гааге проводит слушания относительно предыдущих возражений РФ по иску Украины о нарушении права прибрежного государства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, относительно спора между Украиной и Российской Федерацией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

14 сентября 2016 года Украина инициировала отдельное производство против РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву и просит суд в Гааге подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

В мая 2017 года состоялось первое процедурное заседание трибунала по Конвенции по морскому праву ООН, в рамках которого создан арбитраж для рассмотрения спора Украины против РФ. Меморандум, то есть пакет доказательств того, что Россия нарушает суверенные права Украины в Черном и Азовском море и в Керченском проливе, был подан в Постоянную палату третейского суда в Гааге 19 февраля 2018 года. Россия подала в Международный трибунал свои возражения по поводу юрисдикции этого института рассматривать иск Украины против РФ.

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Украина, Гаага, РФ, Международный суд ООН, Елена Зеркаль, Принадлежность Крыма.
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