Климкин опасается, что Молдова может превратиться в новый российский плацдарм

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил,что Украине не подходит "перспектива нового российского плацдарма, который будет угрожать югу Украины".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обеспокоен сложной политической ситуацией в Молдове, поскольку несет угрозу для украинского юга. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Нам реально небезразлично, что происходит в соседней Молдове. Мы очень внимательно мониторим. Завтра в Кишиневе будет Виктор Крыжановский, который отвечает за координацию усилий по Приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте. Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски "добрых услуг" со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества – меньше субъектности", - отметил Климкин.

Он подчеркнул, что Украине нужна европейская демократическая Молдова, и совсем не подходит "перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга".

Как сообщалось, в субботу, 8 июня, в парламенте Молдовы сообщили о создании временной коалиции, в состав которой вошли депутаты из фракций Партии социалистов и политического блока "ACUM" (под соглашением подписались 60 депутатов). Всего в парламенте Молдовы - 101 депутат.

На заседании был избран спикер парламента — председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный, а также утвержден новый состав правительства во главе с Майей Санду.

Однако Конституционный суд Молдовы вынес вердикт о признании неконституционными всех принятых нынешним составом парламента 8 июня и в последующий период решений, постановлений и законодательных актов. Инстанция уже вынесла вердикты о неконституционности избрания Зинаиды Гречаный спикером, а Майи Санду премьер-министром.

В воскресенье, 9 июня, Конституционный суд временно отстранил от должности президента Игоря Додона из-за его отказаа распустить парламент и назначить досрочные выборы, назначив временно исполняющим обязанности президента заместителя председателя Демократической партии Павла Филипа. Филип, в свою очередь, подписал указ о роспуске парламента и о назначении досрочных выборов на 6 сентября этого года.

Со своей стороны парламент Молдовы признал незаконными все решения Конституционного суда и объявил вне закона правительство Филипа и Демпартию.