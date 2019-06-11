В РФ заявили о готовности к проведению встречи в "нормандском формате"

Новости Украины: Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к встречам в "нормандском формате" в любой конфигурации.

Россия готова к встречам в формате "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Партнеры по "нормандской четверке" предлагают провести саммит, мы готовы к встречам в любой конфигурации", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" во вторник в Москве.

Он отметил при этом: "Не надо забывать, что ключевой механизм выполнения минских договоренностей - это контактная группа, единственная платформа, на которой работают совместно Киев, Донецк и Луганск при содействии со стороны России и ОБСЕ".

По словам министра, "без того, чтобы там договариваться, никакого прогресса не получится - "нормандский формат" не может навязать свои решения, если сами стороны не согласятся".

"Если мы уважаем "нормандский формат", то надо выполнять то, о чем там договариваются", - подчеркнул Лавров.

Напомним, представители Украины на слушаниях в Постоянной палате третейского суда в Гааге во вторник, 11 июня, намерены разгромить все возражения РФ о том, что международный суд не имеет юрисдикции по делу Украины против России. Представители России на суде утверждали, что Крым изменил свою территориальную принадлежность в 2014 году.