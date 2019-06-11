Бойко сообщил, какие решения примет, если станет премьер-министром

Новости Украины: Глава партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Юрий Бойко рассказал, что сделает в первые 100 дней работы правительства, если станет премьер-министром.

Украинцы ждут, что в правительство страны придут профессионалы, и у партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" есть такая команда, а также четкое видение первых 100 дней работы Кабинета министров Украины, заявил основатель этой политсилы, народный депутат Юрий Бойко, комментируя результаты социсследования КМИС, согласно которому он является лидером среди кандидатов на пост премьер-министра.

"Я понимаю, чем обусловлен сегодня выбор граждан. Сейчас большинство украинских семей живут очень бедно, не имеют работы, не могут оплачивать коммунальные счета. Многие опасаются, что в случае прихода к власти очередных популистов или "топ-менеджеров по найму" ситуация только ухудшится. Люди делают выбор в пользу ответственной власти, ждут в правительстве команду опытных отечественных специалистов, которая сможет быстро и профессионально исправить ситуацию", – цитирует Бойко пресс-служба "Оппозиционной платформы – за жизнь" во вторник.

По словам нардепа, прежде всего, в фокусе его внимания будет ситуация в топливно-энергетическом секторе и в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины.

"Мы поставили перед собой задачу обеспечить снижение тарифов на газ для населения. Это сделать вполне реально. Несколько дней назад мы в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Это уже вторые наши переговоры. Достичь соглашения о снижении цены на газ для Украины и гарантировать продление соглашения о транзите еще на 10 лет – вполне возможно. И после нашей победы на парламентских выборах, мы это сделаем", – заверил политик.

Прямые поставки российского газа позволят снизить его цену более чем на 25% и выйти на тариф для отечественного потребителя порядка 3,8тыс. грн за тысячу кубов.

"Гарантии транзита газа по нашей территории – это и платежи в бюджет, и рабочие места. А экономически обоснованная цена газа, а не как сегодня, – это и конкурентная продукция отечественных заводов, и стоимость хлеба, сахара, да всех товаров, которыми ежедневно пользуются люди", – отметил Бойко.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 26 мая по 7 июня, Бойко хотят видеть на посту премьер-министра Украины наибольшее число респондентов – почти 13% опрошенных.