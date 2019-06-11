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Вторник, 11.06.2019
Зеркаль заявила, что Киев надеется на выполнение Москвой предписания суда ООН
Зеркаль заявила, что Киев надеется на выполнение Москвой предписания суда ООН
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Зеркаль заявила, что Киев надеется на выполнение Москвой предписания суда ООН

Зеркаль заявила, что Киев надеется на выполнение Москвой предписания суда ООН
12:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль у себя на странице выложила речь, которую представила на заседании Международного суда ООН в Гааге.

Украинская сторона надеется, что РФ согласится выполнять предписания Международного суда ООН по иску о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

"Мы надеемся, что тот факт, что Россия представлена на слушаниях, означает ее готовность выполнять предписания суда, причем вне зависимости от того, какими они будут", - сказала Зеркаль на заседании суда в Гааге.

В мае 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву предписал РФ освободить украинских моряков и суда, задержанные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако российская сторона заявила, что это трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента, и потому не участвовала в рассмотрении дела и не выражала готовность выполнять распоряжения суда.

Зеркаль отметила, что Украина считает лишенной оснований позицию РФ о том, что суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения иска. Россия считает, что в данном случае все зависит от того, считать ли Крым частью РФ или Украины. А суд, по мнению Москвы, не уполномочен решать этот вопрос.

Замглавы МИД Украины пояснила, что Киев убежден, что вопрос о территориальной принадлежности Крыма здесь не играет роли, поскольку не только в Украине, но и на мировой арене считают полуостров частью Украины.

Она подчеркнула, что в нынешней ситуации Украина оказалась отрезанной от энергетических ресурсов у берегов Крыма, украинские рыбаки утратили доступ к привычным местам вылова рыбы. Кроме того, РФ, по ее словам "стоит мосты, прокладывает трубопроводы и кабели, даже не консультируясь с Украиной". Замминистра напомнила о действующих по инициативе РФ ограничениях на судоходство близ Крыма, она охарактеризовала это как "травлю кораблей".

Вторник - второй день рассмотрения иска. В настоящее время идет закрытая часть слушаний, на которых судьи выслушивают позицию Украины. Затем им предстоит решить, обоснована ли позиция РФ о том, что поднятый украинской стороной вопрос не входит в юрисдикцию Международного суда ООН.

Ожидается, что в случае, если суд решит, что имеет право рассматривать дело, то слушания продолжатся на этой неделе - в четверг и пятницу. Тогда сторонам предоставят по дню, чтобы выразить позицию по существу дела.

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Накануне посол по особым поручениям МИД РФ Дмитрий Лобач заявил, что Международному суду ООН в Гааге следует отклонить поданный Украиной иск о нарушении Россией прав Киева в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Он пояснил, что претензии Киева по части Черного моря у Крыма основаны на позиции Киева о том, что полуостров - часть Украины. Суд, отметил российский дипломат, не уполномочен рассматривать вопрос о том, является ли Крым частью РФ или Украины, и потому не может рассматривать и вытекающие из этого вопросы, такие, как использование территориальных вод близ Крыма.

Арбитражное разбирательство было возбуждено 16 сентября 2016 года, когда Украина подала заявление о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву, инициировав разбирательство о правах прибрежного государства в Черном, Азовском и Керченском проливах.

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Украина, Гаага, РФ, Выступление, Международный суд ООН, Елена Зеркаль.
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