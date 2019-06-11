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У Зеленского сообщили, что в коалицию в Раде входило недостаточно нардепов

У Зеленского сообщили, что в коалицию в Раде входило недостаточно нардепов
13:31 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что в коалицию на протяжении более 2 лет входили лишь 216 народных депутатов.

В течение более чем двух лет в коалицию в Верховной Раде входили только 216 народных депутатов, чего явно недостаточно для формирования большинства парламента. Об этом заявил представитель Президента в Конституционном суде Украины Федор Вениславский во время выступления в КСУ, передает корреспондент УНН.

"Президент не устанавливает юридический факт - он применяет определенный юридический факт отсутствия коалиции. Признанность юридического факта отсутствия коалиции подтверждается официальными документами, которые есть на сайте Верховной Рады Украины, а именно: стенограммы заседаний Верховной Рады, в частности, от 29 марта 2016 года. По информационной системе "Рада" указано, что совокупный состав двух фракций составлял всего на всего 216 народных депутатов", - отметил Вениславский, объяснив, что парламентское большинство должно составлять не менее 226 народных депутатов.

При этом он подчеркнул, что в это время коалиция прекратила свое существование.

Как напомнил представитель Президента, именно 29 марта 2016 года окончательно и официально о выходе из коалиции объявил лидер фракции РПЛ Олег Ляшко.

"Коалиция отсутствует в Верховной Раде более двух лет", - подытожил он.

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Фактическое отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом Администрации Президента Украины во время доказательства в Конституционном суде конституционности указа Главы государства о роспуске Верховной Рады.

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Верховная Рада, Коалиция, Народные Депутаты, Конституционный Суд Украины, Недостаточное количество.
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