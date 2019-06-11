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Зеркаль: Дату и решение трибунала мы ждем в течение шести месяцев
Зеркаль: Дату и решение трибунала мы ждем в течение шести месяцев
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Зеркаль: Дату и решение трибунала мы ждем в течение шести месяцев

Зеркаль: Дату и решение трибунала мы ждем в течение шести месяцев
18:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Арбитраж ООН до конца года вынесет решение о юрисдикции по делу Украины против РФ.

Постоянная палата третейского суда в Гааге может принять решение о юрисдикции по иску о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе в течение 6 месяцев.

Об этом во время перерыва сказала журналистам заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, агент Украины Елена Зеркаль, сообщает корреспондент в Гааге.

"Дату и решение трибунала мы ждем в течение шести месяцев. Это может быть быстро, может быть не очень быстро, но до конца года точно получим", - сказала Зеркаль.

Она также отметила, что речь идет о юрисдикции, то есть праве суда рассматривать дело по существу.

"Надеюсь, что мы сегодня убедим окончательно суд в том, что у них есть юрисдикция и мы перейдем к рассмотрению дела по существу", - подчеркнула представитель Украины.

По её словам, на контраргументы Украины представители РФ сегодня реагируют "молча, пока". Слово им будет уже предоставлено 13 июня. Завтра в слушаниях объявлен перерыв.

"В четверг утром мы услышим в течение трех часов их (российской стороны - ред.) возражения на нашу позицию. В пятницу во второй половине дня мы закончим эту неделю представлением украинской позиции, и будем ждать после этого уже позицию суда по решению дела по юрисдикции. Мы на самом деле очень положительно относимся к тому, что россияне участвуют в этом процессе. И надеемся, что в соответствии с Конвенцией они будут уважать решение трибунала, так же как мы надеемся, что они выполнят решение по нашим морякам", - заявила Зеркаль.

Она также напомнила, что этот трибунал сформирован двумя сторонами. В декабре 2016 года удалось достичь согласия с РФ о составе арбитров. По её словам, летом 2016 года была консультация в Минске с представителями РФ.

Зеркаль заявила, что Киев надеется на выполнение Москвой предписания суда ООН

"Мы предоставили своё видение нарушений. Они сказали, что не считают, что это нарушение, поскольку Крым - это их территория, поэтому они не считают, что какие-либо их действия в Черном и Азовском морях и Керченском проливе являются нарушением. Поскольку они заявили эту позицию, у нас не было никаких оснований для продолжения этих консультаций", - сказала Зеркаль.

Сегодняшние слушания будут проходить до 17:30 по местному времени. Сейчас выступает Украина, в понедельник свою позицию озвучила РФ. Завтра в слушаниях объявлен перерыв. Второй раунд начинается 13 июня, будет выступать Россия. На следующий день, 14 июня, свою позицию выразит Украина.

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Гаага, РФ, Керченский пролив, Украинские моряки, Международный суд ООН.
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